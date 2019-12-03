依據衛福部老人狀況調查報告， 65歲以上長者休閒活動項目以看電視最多（80.7％）。為使看電視不僅只有打發時間，衛福部國健署今（3）日表示，先前建置了「長者居家科技互動平台」，透過「電視」來照顧長者，傳送豐富的銀髮健康資訊，主動提供社區生活資訊，避免長者因獨居、寂寞，降低身體活動而產生衰弱。

國健署近一步表示，即日起將擴大辦理，從原先60戶的試辦，擴展至北、中、南縣市，共6,000戶的長者家中。期待藉由此平台連結社區在地資源，分享社區、關懷據點所提供的各式課程、活動資訊等給居家長者，讓長者在熟悉的環境中活躍老化、健康安老。

衛福部長陳時中表示，衛福部已自103年開始執行臺灣健康雲計畫，透過資通訊基礎建設及雲端化概念之運用，建立即時、便利的個人健康管理系統，讓健康存摺中健康資料回歸民眾。今年國健署更結合民眾所熟悉的電視節目，發展面對面的互動介面，提供個人化預防保健資訊，也讓民眾有更多管道可和外界有互動。

像是72歲的程伯伯每天早上都會準時打開互動電視，和主持人一起做運動，開啟一天的日常生活。透過視訊，主持人可確認伯伯是否做對動作，也同時檢視長者的穿著、居家環境是否適合運動。雲林縣的郭大姐就笑說，自己很喜歡這個互動電視，每天都按表定時間，準時在電視機前報到，一起加入國健署的動動生活，或是參與益智猜題爭取小禮物，好看好玩又有得拿。

國健署強調，「長者居家科技互動平台」不只是單向傳輸的傳播，而是可與長者雙向互動的服務平台，且結合時下熱門的直播概念，提供多樣功能及服務：自動定位功能，可以計算長者家到活動地點之距離、所需步行時間，以利長者參考安排行程。另外家人或照護人員，也可利用電視視訊功能，與長者保持聯繫，關心生活起居。此互動平台實施的場域不只侷限居家，而是可以在各種多元場域中使用，例如日照中心、社區據點等。

健康署今年試辦邀60戶長者參與試看，計畫前後其身體活動與健康飲食的相關認知提升9％、自覺健康狀態提升4％、對生活的滿意度提升3％。來自台中的邵奶奶成為平台的固定收視者，也因為平台願意走出家門，到社區一起參加活動，有空閒時還會到衛生所擔任志工，不只是在家被動地接收外來資訊，而是在社區中主動的參與，成效不錯。

(工商 )