看準國人哈韓，與韓國相關商品跟著流行，台中星享道酒店「星饗道國際自助餐」推出「韓味饗宴~韓國美食節」吸客。星享道總經理張詠嘉表示，民眾品嚐韓式美味，服務生都穿著美麗的韓國傳統服裝迎賓，讓星饗道韓味十足；且民眾品嚐韓國美食後，若在Google立即寫評論，就可在餐廳現場免費穿韓服體驗，感受韓式風情。

星饗道國際自助餐廳主廚陳信義表示，運用台灣在地當季食材，為饕客們量身打造出多道韓國經典特色菜餚，即日起在一樓星饗道國際自助餐推出韓式道地佳餚，有外表酥脆、肉質鮮嫩多汁的釜山韓式炸雞，還有韓式海鮮餅、辣炒年糕、東大門泡菜牛肉片、辣醬蟹、韓式炒烏賊等韓國美食；另有在雞身中塞入糯米，並佐以人蔘、蔥、薑、蒜燉煮而成的「弘大人參糯米雞湯」。

陳信義強調，並不是每道韓國料理都是辣味，這次「韓味饗宴~韓國美食節」在烹調技法與食材選用上，特別迎合台灣人的口味喜好。現場還有現點現做的韓國部隊鍋，多樣韓式小菜如涼拌茄子、涼拌綠豆芽、涼拌蘿蔔、炒韓式泡菜、涼拌豆腐菠菜、韓式酸辣涼拌黃瓜、涼拌魷魚海帶、涼拌黃豆芽蔥絲、辣蘿蔔絲、炒馬鈴薯絲等等。

(工商 )