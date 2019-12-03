修杰楷3日擔任鹿客智慧門鎖大使，被問到近日高以翔猝逝事件，修杰楷難過表示，跟高以翔算滿熟的，曾一起打球，出席活動也常碰到，且近十年兩人都是同一個化妝師，雖然私下沒有長期互動，但常透過化妝師互相關心對方近況。他是個很溫暖、善良、沒什麼脾氣的人，從沒看過他有不好的情緒寫在臉上過，「就是一個很鄰家的哥兒們」。

他說，從事件至今自己還是很不捨也不能接受，看到這幾天的新聞心情確實也不是太好受，相信高以翔的家人更是如此。如果時間允許，告別式他一定會出席，希望能去陪伴高以翔最後一程。

修杰楷出席出席活動。（鹿客提供）

修杰楷說，令人覺得無奈的是，從事娛樂工作的藝人，好像不能說你做不到，或你不想做了，當決定做這件事就要全力以赴做到最好，如果沒有做到最好，就好像變得不是太敬業，「這真的有點心疼，我們好像都這樣在工作著，真的發生事情了，大家才來反思為什麼會讓這種事情發生」。

修杰楷說過去拍戲，南北兩頭趕拍，常常只能在高鐵上面補眠，「現在有了家室之後，我再也不敢這麼拼，平常不工作時，我也不會熬夜！」他也表示，自己會更重視家庭、健康，12月也是個暖心的季節，希望大家可以選用好的智慧門鎖，多多陪伴家人！

(中時 )