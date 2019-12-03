直播》蔡英文社群之夜＋人蔘衝一波 招集英眼部隊 21:312019/12/03 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文陣營今晚就在南港展覽館舉辦「社群之夜+人蔘衝一波」的活動。（圖／取自蔡英文臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文在臉書表示，社群之夜＋人蔘衝一波，沒有報名到的朋友沒關係，來這邊看直播，歡迎所有辣台派在網路上和我們一起衝！一！波！今天還會公布2020大選的重要計畫，請大家一定要鎖定！ 蔡英文說，距離2020大選只剩下39天，歡迎大家加入今天晚上的社群之夜，你們準備好為台灣做最後的衝刺了嗎？今天我會在「社群之夜+人蔘衝一波」上，宣布選前最後的重大計畫：英眼部隊，趕快先來了解和報名吧！ (中時電子報) #人蔘衝一波 #蔡英文 #英眼部隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 公聽會後林環牆再發聲明 列十大論文門證據 11:062019/11/29 政治 2020台灣要怎麼贏？ 11:432019/11/29 國際 韓國瑜喊民調唯一支持蔡 小英回應了 20:442019/11/29 政治 都是打字機的錯 04:102019/11/30 時論廣場 韓國瑜喊民調「唯一支持蔡英文」 蔡英文反擊「挺韓不需躲藏」 16:352019/12/01 政治 蔡英文消遣藍 還好2016年政黨輪替 18:082019/12/01 政治 瑜出奇招 民調唯一支持蔡英文夠震撼！小英反嗆支持韓國瑜 不需躲躲藏藏 04:102019/12/02 政治要聞 蔡英文論文風波再起？洛杉基提四大詭異點 13:242019/12/02 政治 蔡英文屏東輔選蘇震清：總統故鄉不能輸！ 20:432019/12/02 政治 震撼！蔡英文連政大教職都是假的？獨派再提5大證據 07:572019/12/03 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓支持度韓黑驚：好鐵！ - 政治 楊蕙如神隱兩天 首打破沉默回應兩字 - 政治 震撼！蔡英文連政大教職都是假的？獨派再提5大證據 - 政治 聲淚俱下痛罵蔣經國？網嘆：吳怡農玩完了 - 政治 卡神楊蕙如被起訴 謝長廷沉默一晚後說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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