蔡英文在臉書表示，社群之夜＋人蔘衝一波，沒有報名到的朋友沒關係，來這邊看直播，歡迎所有辣台派在網路上和我們一起衝！一！波！今天還會公布2020大選的重要計畫，請大家一定要鎖定！

蔡英文說，距離2020大選只剩下39天，歡迎大家加入今天晚上的社群之夜，你們準備好為台灣做最後的衝刺了嗎？今天我會在「社群之夜+人蔘衝一波」上，宣布選前最後的重大計畫：英眼部隊，趕快先來了解和報名吧！

(中時電子報)