罕見！俄羅斯發行有武器圖案的紀念幣 21:342019/12/03 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 俄羅斯央行發行9種繪有武器設計師和其發明武器圖案的紀念幣。（俄羅斯央行官網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯央行發行9種繪有武器設計師和其發明武器圖案的紀念幣。每種紀念幣發行100萬枚。 俄羅斯央行在官網上宣布，12月2日發行由非貴重金屬制做的面值為25盧布（約12元台幣）的「偉大勝利武器」（武器設計師）系列紀念幣。 俄羅斯中央銀行此次發行的系列硬幣屬於俄羅斯聯邦境內的合法現金支付工具，在進行各種支付時必須按其面值無限制地接受。 (中時 ) #俄羅斯 #發行 #武器 也許您會感興趣 推薦閱讀 加油神曲穿腦 關懷盃特殊制敵武器 15:302019/11/29 體育 微軟不賣視窗賣武器 戰術車比特斯拉皮卡還酷 15:182019/11/29 財經 恆春福德宮首度提早發送紀念金幣 送夕陽、元旦都能拿得到 18:552019/11/29 生活 嘉義工藝創新展 俄羅斯美模《八仙遊嘉義》繡服吸睛 13:492019/11/30 生活 悚！俄羅斯美容新趨勢 ：魔鬼嘴唇 20:262019/11/30 國際 超霸氣！俄富豪打造水晶王椅 坐在鈔票上 16:332019/12/02 國際 土耳其續購俄飛彈 俄媒：土官員稱將有新協議 07:172019/12/03 國際 彰銀資本水準強健 信評調升 04:102019/12/03 金融．稅務 俄專家：陸俄經貿合作潛力還可以深挖 10:192019/12/03 兩岸 Coach馬車打造限時概念店 馬車竟可印臉上！ 19:562019/12/03 消費 國際熱門新聞 俄科學家介紹凍土中的古老小狗 年齡18000歲 - 國際 凱特廚藝好嗎？專家打臉威廉 - 國際 大手筆！富豪狂捐44億台幣 逾400醫學生學費全免 - 國際 謝長廷、張善政臉書上開戰 - 國際 最可愛飛機！空巴A330-700L大白鯨 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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