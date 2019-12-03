俄羅斯央行發行9種繪有武器設計師和其發明武器圖案的紀念幣。每種紀念幣發行100萬枚。

俄羅斯央行在官網上宣布，12月2日發行由非貴重金屬制做的面值為25盧布（約12元台幣）的「偉大勝利武器」（武器設計師）系列紀念幣。

俄羅斯中央銀行此次發行的系列硬幣屬於俄羅斯聯邦境內的合法現金支付工具，在進行各種支付時必須按其面值無限制地接受。

(中時 )