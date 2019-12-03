美國川普總統簽署香港人權民主法案 招致北京暫停美艦訪港

中共為報復美國總統簽署國會有通過的《香港人權與民主法案》，將暫緩審批美國艦船和軍機停靠香港的申請，未來需要後勤補給的美國軍艦將可能轉往何處？美國軍事專家認為，中共拒絕美艦停靠的決定，可能將刺激美艦前往台灣的意願。

美國軍事專家、國際評估與戰略中心(CSIS)資深研究員費舍爾（Richard Fisher）星期一對《美國之音》說，中共拒絕美艦停靠香港凸顯了兩點：一是美中兩軍關係很脆弱；二是美國和台灣軍事交流可能提升。

美國軍艦在香港休整補給有長久的歷史，圖為雷根號航母2018年11月前往香港停靠。（圖／美國海軍）

費舍爾說：「中國決定禁止美國海軍軍艦訪問香港很可能只會凸顯，以美中兩軍接觸為媒介改善美中關係是不可靠的，同時也將突顯，美國需要尋找更加可靠的補給港口。眾所周知，首都華盛頓存在強烈支持美國軍艦開始訪問台灣的呼聲。中國政府這項決定可能產生的影響，是進一步提高美國向台灣派遣艦船的願望。」

報導說，正常情況下，每年都會有數艘美國艦船在香港海域停泊修整補給。艦上官兵輪流上岸休息，成為當地商家的財源之一。此一傳統在1997年香港回歸中國大陸以前就有了。

美國霍夫斯特拉大學法學教授古舉倫(Julian Ku)說，美艦被拒香港停泊影響很小，美國從未真正依靠香港，美國非常了解中共有權這麼做，這是件小事。新加坡南洋理工大學安全問題研究員邁克爾．拉斯卡對媒體說：「從軍事上看，確實沒什麼影響，美軍還有很多海軍基地可用，但這件事情傳達的資訊是美中緊張關係將進一步加深。

而香港拒絕美艦停靠補給是否會影響美軍在南海行動？費舍爾認為，美國海軍等軍種已經可以自由地進入南海。中共的領土聲索不會阻止美國海軍合法進入南海，也不會阻止美國海軍訪問和停靠美國在南海的盟國港口，例如菲律賓等國。

路透社指出，香港今年6月爆發大規模抗議示威以前，基地設在日本的第七艦隊旗艦藍嶺號兩棲登陸指揮艦曾經在香港停靠。不過，8月份以來北京已經拒絕2艘美軍艦船到港訪問。

(中時電子報)