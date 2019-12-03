財政部昨日公布9-10月期統一發票中獎清冊，對中千萬特別獎的幸運兒僅7位，創下史上新低紀錄。財政部賦稅署官員指出，過去的最低紀錄為8位，分別是2011年1-2月期、2012年5-6月期、2015年9-10月期開出的，這次刷新紀錄，應屬機率問題。

有趣的是，這一期買飯糰索取發票中獎的民眾相對較多，如有民眾在台北市士林中正路上的全家便利商店只花27元買鮪魚飯糰，以及在台北市萬華東園街的統一超商花43元買肉鬆飯糰與飲料，雙雙對中千萬大獎。另在雲端發票部分也有民眾在桃園龜山忠義路統一超商花25元買鮪魚飯糰，成為百萬大獎得主。

千萬特別獎中獎人數創新低，不過，這期200萬元特獎中獎人數卻達歷史次高，共有18位，最高紀錄19位是在今年3-4月締造的。這一期花費最少金額中獎民眾，是在新北汐止明峰街統一超商花10元購買紅茶，以及在台北北投榮總義美門市以10元購買茶葉蛋便對中200萬元。

官員透露，這期統一發票開獎創下不少紀錄，除最少千萬特別獎中獎人、次高特獎中獎人外，另外創下藥局開立發票首度中千萬大獎紀錄，賦稅署官員指出，時下一般藥局甚少開立發票，所以過去並無民眾買藥對中千萬大獎。

雲端發票專屬百萬得主原本都是開出15張，但這次只有14位中獎人，主要是首度發生由營業人中獎，依規定統一發票大獎不能由營業人獲獎，才會被取消，官員指出，會發現主因是這張發票為公用事業開出的電費發票，金額可觀，不可能為家庭花費，經查是營業人，故予以取消。

中獎雖是機率問題，不過，依財政部資料顯示，千萬特別獎首碼中獎次數最多的阿拉伯數字，由「1」奪冠、共有8次開出，「8」以7次拿下亞軍；對中次數最低的數字則是外界臆想不到、國人心目中象徵六六大順的吉祥數字、「6」，對中千萬大獎的次數僅3次。另依統計，「0」開頭是平均每期開出千萬大獎的張數最多、有16張；最不受老天爺青睞的數字則是「5」、「6」開頭，平均每期開出約11張。

(中時 )