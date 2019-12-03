廣達文教基金會金牌展覽《游於藝》今年以「宋『潮』好好玩」為題，目前正在潮州鎮光春國小展出中，10餘名小小導覽員在現場盡展真功夫，不怯場又樂分享的模樣令人讚賞。（謝佳潾攝）

廣達文教基金會金牌展覽《游於藝》今年以「宋『潮』好好玩」為題，目前正在潮州鎮光春國小展出中，10餘名小小導覽員在現場盡展真功夫，不怯場又樂分享的模樣令人讚賞。（謝佳潾攝）

廣達文教基金會金牌展覽《游於藝》今年以「宋『潮』好好玩」為題，目前正在潮州鎮光春國小展出中，10餘名小小導覽員在現場盡展真功夫，不怯場又樂分享的模樣令人讚賞。（謝佳潾攝）

廣達文教基金會金牌展覽《游於藝》今年以「宋『潮』好好玩」為題，目前正在潮州鎮光春國小展出中，10餘名小小導覽員在現場盡展真功夫，不怯場又樂分享的模樣令人讚賞。（謝佳潾攝）

廣達文教基金會金牌展覽《游於藝》今年以「宋『潮』好好玩」為題，目前正在潮州鎮光春國小展出中，10餘名小小導覽員在現場盡展真功夫，不怯場又樂分享的模樣令人讚賞，而會中看見的不僅是小朋友透過藝術的蛻變，更是屏東近10年來在教育上的翻轉。

廣達文教基金會藝文處長吳宛娟指出，《游於藝》校園巡迴展的宗旨是盼顛覆傳統教學，藉藝文展培養小朋友導覽、溝通與自主學習等能力，至今已在全台走過15個年頭，而10年前團隊進駐屏東時，願意接展的學校不到5間，但現在是逾10所在搶。

吳宛娟說，不少家長存有「萬般皆下品，唯有讀書高」觀念，其實這無對錯問題，只是基金會盼藉不同觀點與方式，幫小朋友找到更多的發展可能與自信，且許多老師也逐漸在教學上做出新嘗試，若無人支持，教育要跳脫傳統到多元學習，是件很困難的事。

所以，屏東的成功讓她欣喜萬分。她說，屏東的起步有點小困難，但3年後慢慢進入軌道，近幾年平均都有10餘所學校申請同盟計畫、盼將故宮國寶等藝文展帶進校園內。她強調，「屏東讓大家看見翻轉教育的可能」，不僅是辦展成功，還有2名曾任小導覽的國小生獲得游藝獎隨她到法國、義大利遊歷，這就是教育。

光春國小表示，去年首次申請計畫舉辦「擁抱梵谷展」後，小朋友的一聲哇令她至今難忘，因此今年決定再申請策展，繼續帶他們看見課本之外的世界。

(中時 )