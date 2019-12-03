自今年1月發表了首張正規專輯《All Light》後，相隔10個月，韓國人氣男子團體ASTRO以第六張迷你專輯《BLUE FLAME》回歸歌壇，風格從上一張專輯的「清涼性感」轉換成「夢幻灑脫」，顛覆以往少年感的形象，成功轉型為成熟男子氣息。

ASTRO在服裝上做了破格的挑戰及巧思於其中，像是挑戰露出頸部或是背部增添性感魅力，成員MJ表示「因為是第一次公開背部，所以進行了減肥，努力地運動了。」對於因身體健康因素缺席宣傳活動的文彬，在新專輯的發片記者會上隊長JINJIN表示：「這是成員們與公司討論很久後的結論，我們將文彬的健康狀況擺在第一順位做考量而有了這樣的決定，雖然覺得遺憾，但會連同文彬的心意更努力進行活動，請大家多多支持！」

專輯名《BLUE FLAME》是指在高溫下才會出現的藍色火焰，而ASTRO的熱情就像那火焰一般，不管遇到任何困難阻礙都會以熱情去超越極限，當媒體提問團員們釋放壓力的方法是什麼？車銀優說：「吃美食跟喝酒，或是去按摩也能夠釋放壓力。可是，這些因壓力所產生的阻礙都是我該要做的事、是賦予我的事情！反而『想要趕快和粉絲們見面』以及『想要趕快展現這個面貌』的想法會先想到！」

(中時 )