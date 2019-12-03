林志玲3日出席時尚活動。（圖／翻攝自時尚COSMO微博）

林志玲今年6月閃電宣布嫁給日本天團「放浪兄弟」AKIRA，上月在台南舉辦婚禮，讓全台一起見證小倆口的幸福，林志玲今（3日）飛到上海參加時尚活動，身穿裸色長裙仙氣滿滿，沒想到被主持人洩漏疑似懷孕，引發外界熱議。

林志玲做出驚訝表情。（圖／翻攝自微博）

林志玲3日以一身裸色禮服搭配一頭浪漫長捲髮，現身「COSMO時尚美麗盛典」，女神氣質爆表，典禮中，主持人王耀慶上台就cue到她，並說：「這是志玲姐姐婚後第一次參加時尚活動，同時也是產前最後...」，一說到這就消聲，停頓幾秒後才又說「不是不是，Sorry...」，最後以祝福林志玲做結尾。

林志玲聽到王耀慶的話後，也配合地做出掩嘴微笑的驚訝表情，話題即就此停止，畫面播出後，不少網友好奇林志玲是否真懷孕了被王耀慶說溜嘴，但也有人認為只是做效果。而事後，據陸媒《新浪娛樂》求證林志玲方，對方則回應「承蒙耀慶哥吉言，姐姐會繼續努力」，否認懷孕。

(中時電子報)