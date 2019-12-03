時代力量立委黃國昌日前指國民黨總統參選人韓國瑜岳家圈地蓋砂石場，甚至變更地目。雲林縣政府、國有財產署中區分署雲林辦事處調閱資料後表示，迄今仍為農牧用地。

黃國昌日前舉行記者會質疑韓國瑜岳家利用權勢，在濁水溪河川地蓋新堤防，並在新、舊堤防間「浮覆地」圈地，再將農牧用地變更為礦業用地，占用國有地蓋砂石場，黃國昌今天赴監察院檢舉。

根據《中央社》報導，國產署雲林辦事處指出，水利署第四河川局在2000年時請國產署將「浮覆地」登記為國有土地，地目為農牧用地，迄今不曾變更過。

《中央社》報導，國產署雲林辦事處表示，韓國瑜妻子李佳芬家族在2003年以開發休閒農場為由，向雲林縣政府申請國有土地開發計畫，但國產署發現李家之前已有使用此處土地跡象，所以向李家追討使用補償金。

國產署雲林辦事處表示，此「浮覆地」共分為9塊，李家承租其中3塊，稽查人員不定期派稽查人員場勘，並調閱出近年來此區域的空拍圖比對，未發現有開挖跡象，現場一片雜草，且李家到今年合約終止前仍定期繳納租金。

雲林縣政府農業處副處長陳炳坊接受中央社記者電訪表示，李家當年所提供的申請資料，符合休閒農業輔導管理辦法，雲林縣府依法給予4年籌設許可證，可是期約到期後，李家在此處仍未依法設置休閒農場，雲林縣府因此廢照。

針對黃國昌提到曾有怪手出現在此區域開挖，國產署雲林辦事處指出，西螺鎮公所在2012年承租另1塊進行綠美化工程，曾有怪手進駐整地，但不清楚是否與黃國昌所說的是同一件。

(中時電子報)