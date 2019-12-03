由趙汝珍、金康宇、吳娜拉、李知勳、鄭雄仁等實力派演員主演的最新韓劇《99億的女人》，是在講述人生只剩下絕望的女人突然獲得99億現金，為了守住這輩子最後一次機會，與極欲調查弟弟死亡真相的男人相遇，展開鬥智鬥力緊張懸疑劇情的故事。此劇是男女主角金康宇、趙汝珍繼電視劇《海雲台戀人》之後相隔7年再度搭檔，金預告這次將有非常多的動作戲，平常很愛吃的自己還因此為戲犧牲口腹之慾，不僅臉瘦了連身體也瘦了。

趙汝珍在接受friDay影音詢問新角色和前作有何不同時表示，雖然她在《寄生上流》中是個天真幸福無憂無慮的富太太，但其實她也想演出完全相反的角色才接演了這部戲，這次是個會被丈夫家暴的不幸女人，並在今日記者會結束前透露有一場被老公壓進水裡的戲被導演嫌效果不足，最後是在浴缸裡放滿餐飲店用的大冰塊才讓她演完這個橋段，害她一度冷到受不了像「海豚」一樣跳出浴缸，劇中老公鄭雄仁聞言則在旁補充說當時覺得她像「蟋蟀」，全場氣氛歡樂之外也可看出趙汝珍這次將呈現完全不同的面貌。

而過往多演反派角色的鄭雄仁則透露，自己原本在青龍獎頒獎典禮時還以為趙不會得獎，但當頒獎人喊到她名字的瞬間，自己驚覺「以後和她對戲得好好表現才行了」，還緊張到流汗，並搞笑表示和趙搭檔是「家門的榮幸」，自己打算往後十年都要當個「寄生蟲」(電影《寄生上流》的韓文原意) 黏著趙汝珍，讓全場哄堂大笑。

除此之外，在《天空之城》中飾演媽媽團成員之一的吳娜拉這次則和小自己十多歲的李知勳搭檔演出夫妻，吳娜拉笑稱自己當初知道將由帥氣的李知勳來當她老公時根本完全難掩興奮之情，李知勳則嘴甜表示在拍攝現場根本感覺不出和吳的年齡差距。

吳娜拉還加碼爆料劇中有一場自己打老公的戲，但那是李知勳演員生涯中第一次被賞耳光，所以自己原本還手下留情，沒想到男方卻一再要她多打幾遍，語畢轉頭笑著問李知勳：「第一次被打耳光感覺如何呢？」李則笑著回應：「濕漉漉的！」兩人從頭到尾互動甜蜜又暖心相當吸睛。friDay影音再推實力派懸疑韓劇，《99億的女人》12月5日起每周四、五上午10點更新。

(中時 )