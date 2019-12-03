世界最大武器製造商洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）已獲得美國空軍價值9.988億美元的合同，工作是修改下一代高超音速武器系統(Hypersonics)。所謂高超音速，是指飛行速度5馬赫以上，甚至到達10馬赫的武器。
防衛部落格(Defence-blog)報導，洛馬的新合約，主要負責高超音速武器系統當中，空射式快速反應武器( air-launched rapid response weapon ,ARRW)的關鍵設計、審查、測試和生產準備。
洛馬的官網說明，高超音速武器系統，分成空射快速反應武器(ARRW,這次合約的主項目)、高超音速常規打擊武器(HCSW)、中常規打擊(IRCPS)，和遠程高超速音速武器(LRHW)，其中ARRW和HCSW，美國是空軍所主導的。
據美國國防部的說法，高超音速武器系統的研發相對順利，至少比其他競爭國家來的更前面，可望在2022財年實現早期作戰能力，因此合約預計將於2022年12月31日完成。
美國、俄羅斯與中國大陸是主要研發高超音速武器的大國，已達到軍備競爭的狀態。高超音速武器的技術難點在2個方面，一個是極高速環璄耐溫材料，其二是在極高速環境的姿態控制方法，美國大約在2000年初就投入研發，而俄羅斯與中國大陸則是在2010年代加入這項競賽。
去年夏天美國空軍和洛馬公司於2019年6月12日，在加州愛德華空軍基地進行ARRW 的飛行測試，以B-52轟炸機，投放上成功對AGM-183A飛彈，據信AGM-183A的彈頭本體就是超空音速滑翔體。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。