世界最大武器製造商洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）已獲得美國空軍價值9.988億美元的合同，工作是修改下一代高超音速武器系統(Hypersonics)。所謂高超音速，是指飛行速度5馬赫以上，甚至到達10馬赫的武器。

防衛部落格(Defence-blog)報導，洛馬的新合約，主要負責高超音速武器系統當中，空射式快速反應武器( air-launched rapid response weapon ,ARRW)的關鍵設計、審查、測試和生產準備。

洛馬的官網說明，高超音速武器系統，分成空射快速反應武器(ARRW,這次合約的主項目)、高超音速常規打擊武器(HCSW)、中常規打擊(IRCPS)，和遠程高超速音速武器(LRHW)，其中ARRW和HCSW，美國是空軍所主導的。

網路上流傳的ARRW武器構造圖。(圖/youtube)

據美國國防部的說法，高超音速武器系統的研發相對順利，至少比其他競爭國家來的更前面，可望在2022財年實現早期作戰能力，因此合約預計將於2022年12月31日完成。

Hyperion, Hypersonic Mach 15 Scramjet Missile - ARRW, HAWC, Air Launched Rapid Response Weapon

美國、俄羅斯與中國大陸是主要研發高超音速武器的大國，已達到軍備競爭的狀態。高超音速武器的技術難點在2個方面，一個是極高速環璄耐溫材料，其二是在極高速環境的姿態控制方法，美國大約在2000年初就投入研發，而俄羅斯與中國大陸則是在2010年代加入這項競賽。

去年夏天美國空軍試射AGM-183A飛彈，外觀上看不出來是超高速武器，可能內部的滑翔體才是。(圖/美國空軍)

去年夏天美國空軍和洛馬公司於2019年6月12日，在加州愛德華空軍基地進行ARRW 的飛行測試，以B-52轟炸機，投放上成功對AGM-183A飛彈，據信AGM-183A的彈頭本體就是超空音速滑翔體。

(中時電子報)