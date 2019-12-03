全片在台灣拍攝的日本電影《戀戀豆花》，昨在台北舉行了媒體試片會，當中參與演出的兩位台灣演員石知田、潘之敏均出席，田說：「第一次參與日本電影的演出，也是第一次接觸半紀錄片的製作，過程中很輕鬆，大家都保持在最自在的生活狀態，很特別的經驗。」

因為石知田的角色設定是一個喜歡日本六〇、七〇年代流行文化的人，有特別去研究劇中提到的原型人物和他們的電視節目；而潘之敏則讚說是一部看完會食慾大開的電影，她說：「這次的角色和我的真實生活其實很相近，因為我也曾在咖啡廳打工，覺得是個很奇妙的緣分。」

明年二月即將在日本公開的《戀戀豆花》，導演今關明好去年來台選角、拍攝，拍片過程當中，幕前幕後的參與者都留下了美好的回憶，昨試片會後導演率領演員與觀眾進行交流，大家發言踴躍，現場有多人真的稱看完《戀戀豆花》後肚子好餓。

片中兩位主要演員Serena Motola和大島葉子昨也跟台灣觀眾見面，Serena Motola感謝台灣觀眾喜愛，在試片會上聽到了現場的笑聲，她從沒想過，在她演的電影裡，竟會發出這麼多的笑聲，露出這麼多的笑容。

大島葉子則特別提到她曾經因為演出馬丁史柯西斯的《沉默》時，在台灣停留過兩個月，對台灣的一切都留下了美好的印象，再加上這一次在台灣拍攝了這樣溫暖開朗愉快的作品，已覺得台灣是她的第二故鄉。

(中時 )