臉書粉絲團爆料網軍攻擊模式。（取自「麥克風的市場求生手冊」）

臉書粉絲團「麥克風的市場求生手冊」（以下簡稱麥克風）今天在臉書上爆料，網路上存在一個被稱為「應許」的社團，該社團有不少綠營側翼粉專的成員，且該社團可以影響側翼粉專論述，他更進一步爆料，該社團的類似共主角色是蔡英文表姊林美珠的兒子吳孝銓。

整件事的起源是麥克風一個月前發了一篇批評財經網美Emmy Hu胡采蘋談北市府還債問題的文章，卻引來各方網軍有組織性地圍攻，讓他懷疑背後是網軍有組織地在策劃一切。

麥克風進一步爆料，攻擊他的人，部分出自一個被稱為「應許」的社團成員，該社團有嚴密的組織，需要保人才能入社，如果洩漏社內的資訊就會被踢出。「柯粉的超譯天地」「300喵星人委員會」「土星六號之狼」「百柯全書」等側翼政治粉專的言論，是社團內的主流風向，甚至還有上述側翼粉絲團的管理員直接進駐在社團內。該社團的類似共主角色是蔡英文表姊林美珠的兒子吳孝銓。

麥克風說，太多的巧合讓我不禁懷疑，不僅上面提到的這些應許兄弟會成員，是否連卡神與財經網美等彼此都非常熟悉，背後全都連成一氣？最近發生的一切攻擊嘲弄抹黑，做法完全複製當時霸凌抓假帳號的八卦版版主redmango，最後被逼到憂鬱症辭職；卡神用idcc這帳號配合網軍帶風向，抹黑大阪辦事處外交官蘇啟誠，導致對方以死明志。

麥克風批評，這些網軍在做了這些惡毒的事之後，絲毫不思悔改，近期為了毀滅我的人格而量身設計攻擊模式，例如特地成立了專門黑他的粉專，還在FB以外的平台，如噗浪點名攻擊他，只因為他發了篇批評財經網美Emmy Hu的文章。

麥克風最後也說，他已經公開支持蔡英文，仍然受到如此攻擊，蔡政府對以上網軍的胡亂操作到底知情多少？民進黨對卡神本人的黃金切割，我只有七個字可說：多行不義必自斃。網軍起手式抹人柯粉，是不是他們統一的攻擊模式？

(中時 )