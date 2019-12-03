北檢揭發「卡神」楊蕙如是攻擊已故大阪辦事處長蘇啟誠的網軍，前國民黨主席洪秀柱今晚在臉書發文，指蔡總統今年4月曾指「收購臉書粉絲專頁、或金錢利誘培養特定主張網紅的宣傳，引起社會惶惶不安」。請問蔡總統，被起訴的「idcc」的行徑，不正如您所說的「侵蝕臺灣民主和自由」？還有多少「idcc」，持續扮演民進黨的白手套，攻擊政敵、抹黑所有可能威脅取代你們政治地位的人？

洪秀柱在臉書發表長文說，去年燕子颱風襲日本，造成關西機場大淹水，當時許多旅日的同胞受困機場，同一時間，臺灣網路媒體上的各種謠傳也沒停過，有網友爆料對岸使館派遣的接駁車，要求臺灣旅客「承認自己是中國人才可以上車；還有網友抱怨「大阪辦事處人員態度差」；結果我們的駐日大使謝長廷竟公開的在媒體上說：「大阪辦事處如果有錯，那大阪應該道歉。」將自己的責任推卸得一乾二淨。

當時輿論開始質疑謝長廷身為大使，卻將責任推卸到下屬身上，隨後PTT就出了帳號「idcc」的網友發文，用十分不堪的字眼譴責大阪辦事處的外交人員，表示謝長廷「管不到大阪辦事處」，因為大阪辦事處「爛就是爛，爛到不行，爛到該死的地步」，更直指大阪辦事處太多「黨國餘孽」、「垃圾的老油條」。

她說，這些近乎人格抹殺的謠言鋪天蓋地而來，帶給大阪辦事處蘇啟誠處長極大的壓力，再加上謝長廷疑似以「奪命連環Call」施壓，最後蘇處長在9月14日於大阪的住處輕生，並在遺書中提到自己不甘受辱，決定以死明志。

洪秀柱說，蘇處長往生後，民進黨立刻將矛頭指向「中國假新聞」，說他的壓力都是源自於「中國假新聞」加上媒體推波助瀾所引發的悲劇。現在檢方起訴了躲在idcc這個帳號背後的，正是「卡神」楊蕙如，雖然楊矢口否認，但目前媒體揭露的每個月「一萬元吃飯錢」也間接證實民進黨的網軍是真實存在的，就如同民進黨總統初選階段，賴清德呼籲蔡總統「請停止用網軍攻擊我」，民進黨至今仍沒有解釋清楚。

洪秀柱說，今年4月7日，蔡總統在臉書發文表示「收購臉書粉絲專頁、或金錢利誘培養特定主張網紅的宣傳，引起社會的惶惶不安。」還說「台灣言論自由的邊界正被侵蝕，社會信任的紐帶正在瓦解，假訊息正給台灣的民主和自由，帶來嚴峻的挑戰。」請問蔡總統，這位被起訴的「idcc」，行徑不正如同您所說的「侵蝕臺灣民主和自由」？如今，我們看到「idcc」的背後就是楊蕙如，但楊蕙如的背後又是誰？謝長廷要不要對此負責？

柱姐說，「共諜」王立強的事件逐漸水落石出，「idcc」的真面目也逐漸清晰，她想問問蔡總統，有多少的「芒果乾」是民進黨「自產自銷」，有多少的「idcc」還躲在電腦螢幕的背後，持續扮演民進黨的白手套、攻擊你們的政敵、抹黑所有可能威脅到你們權力、取代你們政治地位的人？

她說，她真心希望，臺灣再也沒有第二個人受到蘇處長曾經遭遇的不公對待、人格詆毀，更希望所有的「idcc」都一一現形、接受良心的審判與懲處。民進黨持續對這件事裝聾作啞，那麼再過一個多月，就是我們一起用選票，還給蘇處長一個公道的時候。

(中時 )