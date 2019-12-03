伊朗反政府上調油價示威未止之際，司法部周二（3日）否認，國際特赦組織日前聲稱有208名示威者在連場警民衝突中死亡，形容有關數字是「徹底謊言」。惟伊朗國營電視台承認，安全部隊曾射殺被視為「暴徒」的示威者。

根據東網報導，針對國際特赦組織公布數字，司法部發言人反駁，稱由敵對組織提供的數字是徹底謊言，又指當中的數據與早前宣布的有嚴重的分別，「他們公布的數字、名字都是謊言及捏造」。總部設於英國倫敦的國際特赦組織周一（2日）表示，伊朗自上月15日爆發示威以來，相信有至少208人被殺，真實死亡數字可能更多；該組織質疑，伊朗透過威脅及監視死者家人，企圖隱瞞真相。

伊朗國營電視台報導，有「暴徒」在示威中遭安全部隊射殺。這是當局首次解釋鎮壓示威行為，惟至今未公布死傷數字。正在英國出席北約峰會的美國總統川普則譴責伊朗鎮壓反政府示威，並稱：「就在我們說話的同時，伊朗或許正在殺害數千人。」

(中時 )