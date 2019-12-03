剛成為首位榮登Billboard搖滾專輯榜冠軍的亞洲組合，日團BABYMETAL終於宣布了明年4月3日台北演唱會的售票時間，於2020年1月5日上午11點拓元售票開賣。

「BABYMETAL」以狐狸神為中心，象徵可愛新生的「BABY」，與重金屬的「METAL」，2010年成軍以來靠著MOAMETAL強勁舞蹈，重金屬大神旋律以及SU-METAL高亢的仙級嗓音，不但巡迴歐美多國，更與Metallica、Guns NRoses等神級搖滾團合作，征戰海外金屬音樂節。已晉升為國際A咖的金屬搖滾團體，在樂迷心中，BABYMETAL就如同教主般的存在，所到之處無不吸引教徒們的膜拜追隨。

近期造成轟動的新曲〈PA PA YA!〉，到揮舞著黑色大旗的〈Road of Resistance〉樂迷們聲聲的吶喊，無間斷的高亢演唱及精準強力的舞蹈演出一再點燃現場所有樂迷的激昂情緒，台下的樂迷更經常火力全開地用身體衝撞成一片，形成演唱會中最激烈的風景，也藉由此方式向BABYMETAL致敬。

被問到是否有準備特別的橋段給台灣粉絲？BABYMETAL只是笑而不答，仿佛只有狐狸神才知道答案。此次來台他們希望能再次品嘗到台灣道地的珍珠奶茶跟小籠包。

BABYMETAL售票相關資訊。（iMe提供）

(中時 )