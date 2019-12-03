J.Sheon推出新專輯《巷子內》， 3日舉辦新專輯發表派對，他新歌〈慢走不送〉邀來金曲歌后艾怡良合作，歌詞闡述朋友遇到恐怖情人的經歷，目前已單身2年的他，表示曾遇過某任女友在吵架後，對方會奪命連環摳，他當下就是不聞、不聽、不看。

他說：「手機就讓它響，一定要熬過去，天塌下來也不接電話，讓手機響到沒電為止」，他自認是會冷戰的人，但吵架時，「如果當場可解決最好，1小時內解決。」

他新歌〈輸情歌〉一推出在YouTube突破百萬點閱率，深受粉絲歡迎，被問及遇過瘋狂粉絲？他透露曾有女粉絲私訊傳胸部裸照，他看到後未回覆，淡定：「覺得她很奇怪。」

此外，J.Sheon昨現場演唱新歌〈不管他嗑了什麼都給我來一點〉、〈輸情歌〉及〈囚〉，他在新作中創造「#街頭兄弟不只很餓還很浪漫」，透露靈感來自於熱狗（MC Hotgod）的歌詞，J.Sheon說：「在地下圈打滾的弟兄們雖然很窮，但是還是懂的如何品味生活，浪漫不是只限定在愛情上，而是在資源有限的生活中自找樂趣。」

(中時 )