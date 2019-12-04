天氣轉冷，不少人都會感到手腳冰冷，進而讓晚上較難入睡，影響睡眠，因此不少人會選擇以泡熱水澡或泡腳、泡溫泉幫助血液循環，改善手腳冰冷，但老人家常擔心水過熱會引起其他問題，到底如何泡才不會因水過熱而產生問題？

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周宗翰表示，人的雙腳距離心臟較遠，且是血管分支的末梢部位，血液循環會較差，再加上腳的脂肪層薄、保溫差，所以，腳掌皮膚溫度低、極易受寒，而腳部如果受涼，還會引起人體許多器官不舒服，包括鼻、咽、氣管等上呼吸道黏膜內的毛細血管收縮，使抵抗力下降，潛伏在體內的致病菌就會乘機大量繁殖，時間久了，還可能導致血管舒張功能失調，誘發下肢平滑肌痙攣、關節炎和風濕性疾病等。

然而，除了醫療外，還可以透過哪些保健方法改善手腳冰冷、避免血液循環不佳等問題？周宗翰說，在中醫傳統觀念中，「一年四季沐足：春天洗腳，開陽固脫；夏天洗腳，暑濕可祛；秋天洗腳，肺潤腸蠕；冬天洗腳，提升丹田。」由此可見，泡腳對人體好處多，且是安全又方便的方法。

人體腳部光是腳踝以下就有33個穴位，若以雙腳66個穴位計算，則占全身穴位的10%。雙腳是人體穴位最密集的部位之一，尤其雙腳穴位與各臟腑有相對應的反射區，脾、胃、肝、腎等重要臟腑的經脈都經過這裡，因此泡腳時通過經絡傳導，也能有助臟腑的保健與治療效果。

周宗翰認為，經常泡腳，有助於刺激腳部的腎經湧泉穴，與踝關節以下的各穴位，發揮滋補元氣、壯腰強筋、調理臟腑、疏通經絡，以及促進新陳代謝、延緩衰老的作用。

不過，若想透過泡腳來改善手腳冰冷、促進血液循環，周宗翰提醒，並不只是將腳放到熱水中就好，要注意包括水溫或加入點鹽巴、按摩等方法與技巧，都能讓泡腳的效果更好、達到促進血液循環目的：

1、水溫：保持40～42℃左右，若天氣較熱一點，可將水溫稍微調降到38℃左右。

2、水深最好淹過小腿肚。

3、熱水中加入鹽巴：有助入腎，或是加入桂皮、生薑，有助促進循環。

4、泡腳時按摩：建議可將手掌握拳，適度敲擊小腿內側，以刺激肝脾腎經，或是用手按摩小腿的穴位，例如位於足心的湧泉穴，或是足三里、三陰交等部位，都有助加強經絡、氣血循環，達到更好的護腎效果。

5、晚上睡前泡腳：建議在晚上臨睡前泡腳，效果最好；泡腳完的半小時內上床睡覺，更有助陽氣生發，同時也達到助眠作用。

6、泡腳時間：建議每次浸泡10～15分鐘左右，以防止水溫過熱、過度發汗，而導致體力透支，在這段時間水涼了就要換水。

7、泡腳後按摩：泡腳後，可以再做一些簡單的按摩，也可以幫助清除體內毒素。

值得注意的是，泡腳時出汗是正常的，這時候千萬不要吹風扇或者開空調，因為泡腳時，全身的毛孔都處於打開的狀態，如果這時候吹空調或者電風扇，不僅不能養生，還容易著涼。

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(中時電子報)