一般人對貝類、蚌殼的印象應該多停留在10元硬幣大小的蛤蠣或是體型更大一點的扇貝，牠們肉質鮮甜肥美，是餐桌上的佳餚。不過有見過餐盤大小、甚至是足球般大的巨型蚌殼嗎？美國紐澤西州一個池塘最近遭巨大中國蚌入侵，嚴重影響池塘生態，當地官員已經祭出整治措施，誅殺全族。

科學新聞網站Phys.org報導，美國紐澤西州亨特敦郡（Hunterdon County）一處池塘近年遭巨型中國蚌類（Chinese pond mussels）入侵。紐澤西保育基金會（New Jersey Conservation Foundation）主席狄維托（Emile DeVito）表示，基金會2007年買下這座魚塭，將它改造成開放式池塘，不料3年後開始出現中國蚌，讓他們警訊大作。

follow me - Giant invasive mussels eradicated from US ponds: A colony of mussels as big as dinner plates has recently been wiped out from a New Jersey pond- follow for follow pic.twitter.com/06eiexKHr5 — Mia Mitra (@rentalsinmiami) November 30, 2019

狄維托說，這些巨型蚌殼變成了「巨大的生態夢魘」。他們的體型和食量很快就壓過當地原生物種，搶奪食物、佔據棲地，不像大家熟悉的餐盤上的蚌殼大小，這些貽貝最大可以長到足球般大，間接導致當地原生貝類被消滅，改變河床物種組成。

報導指出，這些中國貽貝最初是透過附著在亞洲鯉魚身上的幼苗，一同運抵當地養殖場，隨後幼苗迅速繁衍，如今長到足球般大。美國魚類暨野生動物管理局（US Fish and Wildlife Service）表示，這是北美第一起遭中國蚌侵略的案例，先前包括捷克、義大利、法國、德國等多個歐洲國家都已經發生中國蚌侵略慘案。

為避免池塘慘遭破壞、進而影響到河川生態，美國魚類暨野生動物管理局已聯手當地保育團體祭出整治措施。他們首先降低池塘水位，藉此殺死池中所有魚類，避免牠們夾帶中國貽貝幼苗游到其他水域；其次，官員將可殺死蚌類在內等軟體動物的銅基除藻類藥劑施打在池底泥土，整治工作便大致完成。聯邦官員Beth Freiday高興宣布，官員非常有信心所有中國貽貝都被誅殺完畢，不過他們明年春夏還得進行DNA鑑定，以做最後確認。

官員最近已在池塘底部挖出十多個巨型黑色蚌殼，體積之大令人驚訝。

這些中國蚌多來自於大陸黑龍江及長江流域，部分地區將牠們用來培育珍珠。中國蚌最長可存活12至14年。

(中時電子報)