歐盟運輸、電信和能源理事會將於3日將就5G技術對歐洲經濟的重要性以及減輕相關安全風險的必要性做出結論，美國務卿再次對歐盟喊話，投書媒體呼籲歐盟需以5G安全為重，千萬不能讓大陸科技公司控制歐洲的5G基礎設施建設。

蓬佩奧（Mike Pompeo）2日投書媒體《歐洲政治週報》（Politico Europe）表示，5G即將觸包括關鍵基礎設施等人們生活的方方面面，讓值得信賴的公司參與5G建設是必須的，故歐洲國家千萬不能把關鍵基礎設施的控制權交給華為或中興等大陸科技巨頭。

蓬佩奧在文章中要歐盟想想華為的紀錄，這家與解放軍有所關聯的陸科技巨擘，不僅曾涉嫌在捷克、波蘭、荷蘭從事間諜行為，並遭指控偷竊如德國、以色列、英國與美國等外國競爭者的智慧財產權。他進一步指出，華為是獲得了大筆政府資助，藉此不公平手段在市場上削減產品價格。

蓬佩奧在文中提到，若強調確保5G安全，就代表要防範任何一家不受信任公司參與5G建設。而大陸的國家情報法早已表明，中共可以強迫在大陸的任何5G供應商傳回數據，並採取其他秘密行動，「故有了5G，中共就可以利用華為或中興的存取權限竊取私人或專有訊息，甚至破壞未來的關鍵應用」。

蓬佩奧同時呼籲不要聽從那些由華為雇用的公關公司聲稱華為比競爭對手更便宜好用的宣傳，並指出除了華為之外，愛立信、諾基亞，甚至三星這些公司，它們不僅是合法的商家，競爭手段也相對公平。

雖然蓬佩奧自今年初就一直呼籲歐盟勿用華為5G設備，但歐盟國家對此看法不一。法國已表明不會5G建設不會針對特別廠商，而至於德國是否放行華為5G設備進入市場，德國總理梅克爾11月27日表示，德國有能力建立更高5G安全標準，同時支持公平、自由、基於事實的市場競爭，而不從政治因素方面考慮。

(中時電子報)