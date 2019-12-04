住酒店被陌生人突然開門時有耳聞，不過發生在自己身上還是很難想像。西安一名李姓女子，日前下午住進市區一間高級酒店，不料當她舒舒服服的洗完澡躺在床上，門居然莫名被打開了。

11月30日下午，當天她就住在酒店的2302房，她當時剛洗完澡躺到床上，客房的門就突然被人打開，一名陌生男子隨即走了進來，她生氣的說們被開的瞬間他還以為是隔壁房的開門聲，接著一名陌生的男人走了進來，她驚嚇的立刻用棉被包住自己的身體。她說男子開門發現「有人」就立刻退了出去，自己也趕尋找了酒店的工作人員。

女子回想當時情況不由得感到害怕又氣憤。(翻攝自看看新聞)

酒店也坦承是他們的失誤，是搞錯了房卡！願意做出免去當天的房費，再送幾張住房券的賠償。酒店表示，員工當時做房卡的時候做錯了，最終導致一名男客刷卡進錯了房間。目前，那名走錯房間的客人也已經退房。

對於一房一卡的酒店，李女始終想不明白是怎麼一回事，她也已經報警，並表是不願意接受酒店的補償方案她說，如果事情得不到妥善解決，將運用法律維護自己的合法權益。

(中時電子報)