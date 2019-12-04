上賽季在老鷹時期曾與林書豪當了半個球季隊友的崔楊，昨日在與勇士之戰是他生涯的第100場比賽，攻下24分、7助攻，成為「大O」奧斯卡羅伯生之後NBA史上第二位能在生涯前100場比賽就有至少2000分與800次助攻的球員。

崔楊去年選秀會上首輪第五順位獲得獨行俠青睞，但兩隊隨即進行交易，崔楊來到老鷹，而東契奇則是投奔獨行俠，如今東契奇已成為新生代的超級巨星，氣勢穩穩地壓在崔楊之上。

不過，崔楊也並非沒有專長，至少他助攻能力比起其他新秀都來得出色，截至目前為止，崔楊平均上場時間31.6分鐘，場均20.9分、8.1助攻，生涯總共得到2113分、819助攻，超越「籃球之神」喬丹、布萊恩、詹姆斯、韋德、杜蘭特、史提芬柯瑞等超級巨頭。

但，NBA史上第一人奧斯卡羅伯生的生涯前100場比賽攻下了3041分，送出1040次助攻，這是至今無人能及的紀錄，就連崔楊也都只能望洋興嘆。

(中時 )