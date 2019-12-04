一名北部地區的人妻，因為長期搭同名司機的公車，幾番交談日久生情，竟然背著丈夫發展婚外情，而這位「老司機」也載著人妻在車場、偏遠站牌，將公車當成行動「砲房」，就在公車內翻雲覆雨，共享巫山雲雨，事過半年終究被丈夫察覺有異，追問下人妻供出實情，不甘戴綠帽的丈夫提狀控告「老司機」妨害家庭。

檢警調查，客運公司的這名司機，因為經常搭他的車，起初只是打招呼、問候，後來互留通訊軟體聊天內容也較為「深入」，日久竟然發展為不倫戀情，兩人經常結伴外出，駕駛公車利用沒有載客的空檔，到偏遠的站牌隱蔽處，甚至在發車前，車場沒人時，就把公車當成「愛之床」，大玩「擊掌」的啪啪肌膚之親，有時則是到摩鐵滾床激戰。

人妻因為經常「早出」和「晚歸」引起丈夫的懷疑，幾番追問下，人妻也覺得自己行為對不起家人，因此將她與「老司機」之間的不軌行為全盤托出。

綠光夫得知後情何以堪，於是提告「老司機」妨害家庭及民事求償，被告坦承與人妻因日久生情，忍不住才跨越防線，法官審理後刑事部分判刑4月又15天，民事部分被告須賠償40萬元。

(中時電子報)