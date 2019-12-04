八卦版前版主紅芒果表示，自從揭露大量網軍帳號後，自己遭到不明人士肉搜、電話騷擾，連教授都收到信，身心俱疲 (圖／翻攝自PTT)

「卡神」楊蕙如2日遭檢方起訴，引發軒然大波，過往就有鄉民整理出，PTT上有三大集團負責帶風向，其中最龐大的就屬楊蕙如集團，目前被揪出超過上千帳號，而前任八卦版版主卻也因此事，遭不明人士瘋狂肉搜，最終在9月下台。

八卦版前版主「紅芒果」靠著抓出網軍的政見當上版主，當選後，也的確抓出大量民進黨網軍，更是今年5月揪出「idcc」與楊蕙如共用IP的頭號功臣，然而事後遭到不少網友攻擊，質疑立場太過偏向柯文哲，之後更被不明人士肉搜、電話騷擾，加上「神奇ID」事件爆發，導致不少一般使用者被當作網軍，或是被標註「智障」，最終承受不了壓力下台。

根據紅芒果發出的聲明，他表示抓了上千個異常帳號後，自己不但被肉搜，包括碩班學號、系所、本名、電話與私人信箱都曝光，還瘋狂接到搜擾電話，連教授也收到信，加上神奇ID事件爆發，於是決定請辭，而本人也因為違反版規，遭八卦版水桶3603天。

(中時電子報)