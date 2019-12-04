乖乖除了是許多人的童年的零食外，許多行業都盛行在生財工具上放上乖乖，祈求機器、機台乖乖運轉不要出包，形成一種乖乖文化。不過有網友就表示，自己絕對不會放乖乖，因為一旦放了就「只會再放更多」他表示，這些機台可能成為「宅體」也就是「靈界朋友棲息間」

原PO在《靈異公社》分享自己工作的地方有很多很貴很貴的千萬機台，必須接上380V電壓的電才能動作很貴也很危險，他提到「K」是第一台進駐的機台，大家都稱它是元老，其他機台只要有問題，修一修就好了，唯獨「K」會衍生一連串問題，因此大家都知道它的脾氣很大的。

他提到某次，同事某天照常工作，唯獨疏忽了「K」，然後它一直出現異常訊息，但只要有人在那裡，就不會出現，只要人一走就又出現，搞得同事完全不敢離開，然後同事就告訴了原PO此事。接著拜過師的原PO就在「K」的主體前面畫上了一個符咒後「K」就乖乖工作。但不到一週後，「K」又開始了！同事就提議「要不要放乖乖」原PO拒絕了，他表示「放了只會再放更多，所以絕不」為了徹底解決「K」的問題，原PO就在K的正面畫符並「勅符押煞」，然後「K」就大當機了，但經過這次大當機報修後，「K」再也沒有莫名其妙的異常狀況，順順利利的工作。

不過原PO的堅持不放乖乖也引起許多網友好奇，留言「 我們也會在配電箱裡放乖乖吔」」、「為什麼不能放」，原PO則表示「那些傢伙妳對祂們好，祂們會視為理所當然的，就會越來越難搞。」也有網友分享「難怪，以前在工廠上班，老同事說，對待機械，要用對待女朋友的心去呵護！不要太粗暴，要溫柔一點，三不五時要跟它說話，這樣才能順利的操作」

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(中時電子報)