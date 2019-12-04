「卡神」楊蕙如因關西機場事件，遭檢方視為「idcc」共犯起訴，引爆話題，不少網友紛紛湧入楊蕙如臉書，發現楊蕙如已經超過2天沒有更新，直說「事情大條了」、「這次真的GG了」。

楊蕙如長期在PTT八卦版利用旗下大量網軍帳號帶風向，主要內容為轉貼例如總統蔡英文、行政院副院長陳其邁或是財經網紅仙女胡采蘋等人臉書後，再出動大量帳號瞬間推爆文，提高能見度，並在政治相關新聞底下留言帶風向，攻擊柯文哲與國民黨。

今年8月2日凌晨，PTT站務組公告，楊蕙如長期在八卦版使用多重帳號亂版，引發紛爭，惡意破壞看板秩序，將楊蕙如本尊帳號「slow」與其他分身帳號列入永久黑名單，加上楊蕙如網軍一直以來立場都是挺蔡英文、陳其邁，攻擊柯文哲與國民黨，更遭鄉民戲稱八卦版可以改名「英靈殿」。

楊蕙如過往對於指控，總是嗆要提告，或是迅速在臉書高分貝反擊，更曾自信要八卦版版主將他與idcc一系列帳號送至帳號部查驗，證明清白，如今卻遭檢方起訴，等同於檢調認證的網軍頭目，加上臉書自從1日以來就並未更新，對於過往1天2篇甚至3篇發文頻率明顯有落差，也讓不少網友紛紛表示：「真的出大事囉」、「這把火會不會燒到選情」、「這次GG囉」，由於楊蕙如沒有開放好友以外的人留言，但仍有不少網友按下憤怒與大笑表情朝聖。

(中時電子報)