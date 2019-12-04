2020決戰中台灣，近來因台電的中火空汙，燃起民怨一把「火」，是否會在選舉中發酵，藍綠因應步步為營。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2020決戰中台灣，因中部火力發電廠汙染引發民怨，再度燃起一把「火」！中火持續霸凌中台灣民眾健康，包括台中市長盧秀燕等中部7縣市首長，向中央高分貝抗議，中火的水汙與空汙前科累累，民眾受害最有感，中部擁有600萬票的大票倉，別小看「空氣」票，若在選舉中發酵，威力不小覬。

雖然台電辯駁中火不是汙染的元凶，但中火製造的汙染，民眾看見藍天變成奢望，戴口罩出門是基本配備，中台灣的選票燃怒火，民氣可用，也是中部7縣市首長的最大後盾，民進黨政府在選前提出放寬10％生煤許可量，大開環保倒車，一再激怒民心的底線。

中火強調到明年1月25日的期限前，生煤量許可是1600萬公噸，且今年大減進逾300萬公噸，台中市府則以市議會4年前通過《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，明確要求中火減煤4成，年生煤用量應減至1104萬公噸，出現496萬公噸的生煤拔河戰。

目前中火9號機操作許可證已屆期，台電2019年7月即提出展延申請，市府尚未核准，1至8號機及第10號機將於2020年2月屆期，市府手握中火機組審照與撤照的權力，卻因環保署將中火燃煤許可量放寬10％，讓中部民眾忍無可忍。

中部7縣市藍營首長，為爭取重現「藍天」，展現團結氣勢，由盧秀燕登高一呼，帶頭向中央施壓，向空汙說NO，值此選舉關鍵時期，中央限縮地方政府在核發許可證時，管制生煤使用量的權限，恐逼選民用手中的選票制裁，爭取更好的生活環境品質。

中火汙染議題由來已久，中台灣飽受空汙之害「火」大了，南投縣長林明溱怒轟，中台灣的民眾被用命發電，簡直是慢性自殺，統計肺腺癌死亡率排名第一的是南投縣，感嘆去為民眾上香，發現多人死因都是肺腺癌。

連遠在新竹縣的縣長楊文科都現身台中相挺反空汙，譴責中央不減碳、反增碳的政策，這場十面「霾」伏的空汙問題，藍綠因應步步為營，藍軍首長大動作捍衛台中的天空，綠營若還無視民意，中台灣的選民理性、自主性高，為了呼吸一口好空氣，難保不會讓民進黨在明年大選時，在選票付出慘痛代價！

(中時 )