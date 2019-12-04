台中市長盧秀燕表示，6日正式點燈，一起喜迎接下來的跨年、農曆春節、2020台灣燈會，提醒大家做好食宿安排，即早訂房，台中一定非常熱鬧好玩。（盧金足攝）

2020台灣燈會在台中，全台中亮起來，今年耶誕活動將於12月6日點燈到明年1月1日，展期最長，並擴大活動場域，從火車站一路延伸到綠川、柳川。（盧金足攝）

台中市府擴大舉辦耶誕燈會，場域從火車站一路延伸到綠川、柳川。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

「2019台中耶誕夢想世界」3日晚上在台中火車站前廣場進行開幕試燈，台中市長盧秀燕親自到場坐鎮，緊盯測試情形，在迪士尼「TSUM TSUM」輕快音樂燈光秀中，14米高的「

TSUM TSUM聖誕樹」、10米高大型薑餅屋裝置亮起來，許多來往的民眾也紛紛驚呼「好美！」搶先體驗熱鬧的耶誕氛圍。

全台最吸睛的聖誕節來了！市府規畫迪士尼最具代表性的經典角色「米奇」、「米妮」及其好朋友們，超人氣「小熊維尼與好朋友們」，及廣受粉絲喜愛的「迪士尼公主系列」燈飾將在12月6日登場，展區從舊台中火車站一路延伸到綠川、柳川，為期27天，陪大家歡慶耶誕！

「展期最長，展區最廣！」盧秀燕說，2020台灣燈會在台中，全台中亮起來，今年耶誕活動將於12月6日點燈到明年1月1日，展期最長，並擴大活動場域，從火車站一路延伸到綠川、柳川，邀請深受大小朋友喜愛的迪士尼，希望透過耶誕活動讓大家只要到台中，就能享受最具國際水準耶誕燈節。

盧秀燕表示，試燈相當成功，6日正式點燈，歡迎一起喜迎接下來的跨年、農曆春節、2020台灣燈會，她也提醒大家做好食宿安排，即早訂房，台中一定非常熱鬧好玩。

新聞局指出，站前廣場為可愛迪士尼「TSUM TSUM」系列，廣場上還有14米高的「TSUM TSUM聖誕樹」、大型薑餅屋裝置、大型熱氣球；綠川景觀段(成功路-台灣大道-中山路)有米奇、米妮、小熊維尼和他們的朋友共10座造型燈箱；柳川景觀段(台灣大道-民權路)則是6位迪士尼公主、13個造型燈飾，非常夢幻。

活動期間每周四到周日，每天晚上6時到9時於舊台中火車站站前廣場有精彩燈光秀，每30分鐘一場，每一場約4分鐘；周末晚間還有台中在地團體演出迪士尼經典音樂。

今年新聞局、水利局、文化局及建設局共同擴大舉辦耶誕燈會，場域從火車站一路延伸到綠川、柳川，邀請全台灣民眾一起來台中歡度耶誕佳節，認識台中鐵路高架化及綠柳川整治的成果、活絡中區發展。

(中時 )