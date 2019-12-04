張先生罹患泌尿道上皮癌後積極治療，一樣可以像平常開挖土機工作。（高醫提供）

當心來路不明的中藥恐罹癌！72歲張先生早期是「怪手」司機，每天龐大壓力及工作型態下，養成每天抽菸3、4包的習慣，40多年來累積超過116萬支菸，還自製土龍藥酒補充體力，未料近來因無痛性血尿發現罹患「泌尿道上皮癌」，人生亂了調，所幸輾轉到高醫接受免疫藥物療法，逐漸找回健康。

高醫指出，這名病友張先生自述，年輕時就因為工作的關係，菸酒和檳榔不離身且有憋尿、察覺快要中暑就喝青草茶解熱的習慣；到了中年發覺體能變差，便養成自製土龍藥酒飲用的習慣，即使一甕成本7、8萬也毫不手軟，每個冬夜一定要喝一杯才入睡。

然而，今年4月，張先生因無痛性血尿就醫，檢查發現膀胱有許多顆小腫瘤匯聚成「一坨」，且右側腎臟遭侵犯40％，確認為「泌尿道上皮癌」後，聽從醫師建議，毅然決然地戒除菸酒和檳榔，並且在醫師評估、大兒子堅持不做人工膀胱和全力扛起醫藥費之下，積極接受免疫治療。

目前張先生還在治療中，但他生活與常人無異，甚至仍可駕駛「怪手」上工。他說，很感謝醫師關懷，以及家人的陪伴，希望痊癒後可以帶著相伴多年的「水某仔」出國旅遊，他也以自身經驗鼓勵癌友以輕鬆的心情看待癌症，勇敢且積極地治療，未來才有希望。

高雄醫學大學產學營運處產學長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院泌尿部吳文正表示，泌尿道上皮癌是一種好發於老年人的癌症，在台灣，每年有將近4千人確診，其中腎盂癌和輸尿管癌因發病位置在上端泌尿道，因此又被合稱為「上泌尿道上皮癌」，是特別好發於南台灣的一種癌症。

調查資料顯示，國人罹患上泌尿道上皮癌的機率居全球之冠；且進一步分析，南台灣的發生率8.44，是全國平均值的1.35倍，相當驚人，值得關注。

吳文正指出，造成上泌尿道上皮癌的原因很多，抽菸、飲用受污染的地下水、長期服用來路不明的中草藥，以及經常接觸有機溶劑如含苯芳香胺類等1，都是危險因子。其中特別要注意的是含「馬兜鈴酸」的中草藥。

研究顯示，馬兜鈴酸具有腎毒性且會增加上泌尿道上皮癌的風險，因此衛生福利部於2003年明令禁用含此成分的中草藥，包括：馬兜鈴、關幕通、廣防己、青木香和天仙藤等。

不過，國內研究推估馬兜鈴酸引發上泌尿道上皮癌的時間約7年，民眾以前若有自己抓藥吃的習慣，應特別留意，一旦出現肉眼可見的血尿、頻尿或排尿疼痛，可能是癌變的警訊，應盡快就醫檢查和正確治療。

一旦確診為上泌尿道上皮癌，手術和化療是優先選擇。吳文正指出，雖然化療有一定的療效，但化療本身具腎毒性，患者若本身有服用來路不明中草藥的習慣，或者因腫瘤關係早已切除一顆腎臟，都會加重腎功能的損壞，造成化療藥物必須減量甚至無法使用，影響整體的治療效果。

然而，這類患者近年也因免疫療法的出現而展露曙光。高雄醫學大學附設中和醫院泌尿部主任李經家表示，免疫藥物治療可透過喚醒自身免疫能力來消滅癌細胞，患者若使用後有效，此療效往往會持續很久，有助延長腫瘤不惡化的時間近3年。

李經家進一步說明，免疫藥物治療的方式簡單，不一定要住院，且副作用少，對於合併嚴重腎功能不全，或是較為年長體弱的上泌尿道上皮癌患者，都是不錯的治療選項，建議患者不要放棄希望，及早與醫師溝通，選擇適當的治療方式，延緩疾病惡化。

(中時 )