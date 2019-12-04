美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今天告訴CNBC，美國總統川普與中國達成貿易協議的目標沒有改變，但是他沒有達成協議的時間壓力。

羅斯也表示，除非有延後的實際理由，諸如談判獲得實質進展，美國將按計劃於15日對中國貨品課徵更多關稅。

羅斯表示，他預期與中國的幕僚級談判將繼續，但是沒有安排高階會談。

他在訪問中表示：「總統的目標一向是達成對的協商，不考慮時間等因素，他的目標沒有改變。如果我們沒有達成協議，他很樂意按照計劃課徵更多關稅。因此他覺得不管怎樣，我們都處於非常有利的位置。」

羅斯稍早告訴「福斯新聞頻道」（Fox News），若美中在15日前沒有完成第一階段貿易談判，美國將按計劃於當天對中國貨品課徵更多關稅。

川普今天表示，可能要等到明年11月的美國總統大選之後，才會與中國達成貿易協議。

川普在倫敦告訴記者：「我沒有定期限。在某些方面，我認為等到大選後才與中國達成協議更好。」

(中央社)