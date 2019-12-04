高醫呼籲家長，1歲以下寶寶任何時間皆應保持「仰睡」姿勢，且和大人要「同室不同床」。（柯宗緯攝）

高醫呼籲家長，1歲以下寶寶任何時間皆應保持「仰睡」姿勢，且和大人要「同室不同床」。（柯宗緯攝）

高雄醫學大學與成功大學合組研究團隊，在高雄、台中、花蓮3個縣市蒐集27名孩童死亡案例，赫然發現有5名出生未滿1歲嬰兒死於窒息意外，分析死因與父母睡同一床、趴睡、側睡等有關，高醫呼籲，嬰兒應保持仰睡，與大人「同室不同床」，床避免過軟及周邊有雜物，才能有安全睡眠空間。

這項研究3日正式在「108年高屏區兒少保護醫療區域整合中心兒少保成果發表暨跨網絡專家研討會」被發表討論。高醫大公衛系助理教授梁富文指出，團隊發現後新生兒的死與照顧者的照護及睡眠環境息息相關。

梁富文提到，其中有位剛滿月寶寶平時與父母同睡一張大床，母親半夜會以側餵方式哺乳，某日父親醒來驚見嬰兒已不幸窒息身亡。另名3個月大的嬰兒則與媽媽同睡一大床上，凌晨喝完配方奶後就睡在媽媽旁邊，早上被發現已無呼吸心跳。

梁富文表示，造成兒童死亡原因很多，這27名個案中，有17名約63％比例其實是可預防，如意外事故、他殺；比較難預防的是，極早產、先天畸型或疾病相關。

高醫小兒心肺科主任徐仲豪建議，1歲以下寶寶應保持「仰睡」姿勢，大人與小孩盡量「同室不同床」，使用毛毯保暖應減少蓋住臉部的機會，床盡量不要太軟或選用記憶床墊，也不要擺放枕頭、填充玩具等；且勿讓嬰兒睡在沙發或趴睡父母身上；儘量餵食母乳，避免環境過熱，勿穿著太多衣物與過度包裹嬰兒。

(中時 )