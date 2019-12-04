高市府積極打造體感科技園區，3日公布首波「高雄體感創業補助」計畫名單，共核定9案，總金額約800萬元，可望創造7800萬元產值。此外，KOSMOS HATCH奇點艙也持續開放體感新創業者申請進駐，提供11至19坪的新創辦公室及多功能開放式共同工作空間。

昨高市經發局在KOSMOS HATCH奇點艙辦理執行說明會，經發局招商處長陳杏怡表示，市府爭取中央預算推動體感科技產業已邁入第3年，在各方資源挹注下，高雄體感科技產業聚落蔚然成形。

為持續活絡產業生態，市府今年首度開辦「高雄體感創業補助」，鼓勵體感業者到高雄實踐創業夢想，盼透過資金挹注，協助減輕新創業者於辦公場域租賃、員工訓練、設備添購及業務推廣等草創初期所需成本，扶植業者在高雄穩定發展，並透過業務擴展，創造更多體感合作案例。

經發局說明，「高雄體感創業補助」以設立登記5年內的體感新創業者為補助對象，業者需提具創業計畫申請補助，金額最高80萬元，類型分為技術研發、市場開拓，項目為辦公場域租金、員工教育訓練費及設備租賃費等，鼓勵體感新創業者投入新技術研發，或將既有產品拓展至新的市場領域。

今年首度收件發現提案廠商運用體感技術挖掘無限商機，跨足不同領域拓展新的業務，如結合觀光旅遊虛擬互動導覽、以技術為核心發展體感策展業務、拓展教學市場發展VR影片群播系統等，讓高雄體感科技產業再添新動能。

(中時 )