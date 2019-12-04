百善孝為先！輔導身心障礙者技藝訓練及工作機會的中華身心障礙者職業技藝協會，主辦「2019全國十大孝恩獎」多年，本年度於12/3「世界殘障者日」在典華幸福機構（大直店）擴大舉行，共有70人入圍、10人獲獎，這些入圍者多伴隨身心方面不同的障礙，但因熱愛生活、樂觀進取，全心全意為家庭付出，足以做為生命教育楷模。

國際獅子會LCIF前總監黃秀榕更號召國際獅子會300-A2區台北市共38個分會、台北市好人好事運動協會、台北市工商婦女總會、台北市信義工商婦女會、亞太旗袍協會等社團為頒獎典禮大力奔走，更加碼愛心，捐助復康巴士解決身心障礙者交通行動困難。

黃秀榕體認行善是沒有盡頭的志業，而近年天災人禍頻傳，需要幫助的人只會愈來愈多，但她表示：「做善事真的會上癮，總覺得還可以做更多，最大的動力來自看見弱勢族群接受幫助後，眼中閃起希望的光芒，進而願意相信社會，努力生活。」

「2019全國十大孝恩獎」旨在提倡「百善孝為先」的孝道倫理，因身心障礙者扶養父母、教養兒女更為艱辛，每年的入圍者均能克服先天、後天帶來的不便，對父母的孝道、對兒女的教導，甚至做得比一般人還多，相當值得鼓勵。黃秀榕表示，今年選出十大孝恩獎得主在大會中接受表揚，希望喚起社會弘揚孝道的美德，也能增加對身心障礙議題的關注，為「和諧社會•美善世界」盡心力，讓全世界看到台灣的多元和諧與美好。

(中時電子報)