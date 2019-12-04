美國知名台海問題專家、曾任美國在台協會主席的卜睿哲(Richard Bush)針對2020年台灣大選對兩岸關係的影響評估指出，如果韓國瑜勝出，北京對台可能會重啟馬英九時期的說服策略，但顯然效果會不如馬英九時期；如果蔡英文連任，北京可能延續甚至升高目前威嚇與吸納混合的手法，這種手法風險較小，但長期下來仍可以動搖台灣的意志。

據《中評網》報導，在布魯金斯學會舉行的「全球中國：評估中國在世界日益增長的角色」發表會上，卜睿哲在會上做題為《從勸說到脅迫：北京對台手法和台灣應對》報告時指出，北京以「一國兩制」未能取得成功的原因，主要是國際因素對台灣有利。但更重要的是，台灣民主化進程為統一製造了障礙。

北京對台手法何去何從？卜睿哲說，如果國民黨重新掌權，北京可能會重新採取「勸服」(persuation)策略；若要進行武統，發生戰爭和美國干預的風險太高；而介於其間的「恰到好處」(just right)策略是「威嚇、施壓和吸納」(intimidation, pressure, cooptation)並行。這是北京對蔡英文當選的回應，風險較低，長期下來台灣的抵抗意志可能會動搖。

至於北京未來對台政的選項，卜睿哲指出，最不可能的是北京完全放棄「一國兩制」，並向台灣提供更寬鬆的條件。有3種選擇更為合理：繼續說服台灣接受「一國兩制」、動用武力與非暴力脅迫。

他說，如果韓國瑜勝出，就會採取第一種。至於動用武力的選項，北京領導人的判斷標準將會是「統一的大門正在打開、關閉或停滯不前？」如果北京認為統一大門正在關閉，例如台灣領導人極力邁向「法理台獨」，勢必採取相應行動。如果北京認為統一的長期趨勢有利，大門依然敞開，就會等待瓜熟蒂落，展現更多的耐心。

很多人認為2049年是中國實現統一的最後期限，但卜睿哲的解讀是，中共領導人實際上很小心，不把看似含蓄的東西說得很明白。從習近平2019年1月對台講話來看，中共不認為統一的大門已經關閉，保持耐心不僅合理，也是必要的。中共領導人沒有改變統一目標和「一國兩制」方案，在台灣問題上沒有流露出危機感，也沒有緊迫性。

卜睿哲指出，每次台灣選舉，以及隨之而來的政治格局的重新洗牌，都會影響北京處理台灣問題的信心。如果國民黨在2020年大選獲勝，將增強北京的信心，北京也可能會容忍蔡英文以微弱優勢獲勝，但如果下一屆2024民進黨繼續勝出，可能會讓中共領導人極為震憾，因為這意味著台灣民意有根本轉變，也意味著統一的大門正在關閉。

卜睿哲認為，中共領導人相信兩岸政治分歧長期不解決，和平分離的問題就會越嚴重。因此，中共對台採用的第三種混合手法，在仔細評估風險與回報後，以長期威嚇、施壓和拉攏選民的方式，對於北京對台政策來說似乎是一個更理想的策略。卜睿哲預期，如果蔡英文連任，北京會繼續2016年以來的懲罰，當然也有可能加以升級。

最後卜睿哲談到台美關係，他表示，雖然在如何應對對岸挑戰方面，民進黨和國民黨存在巨大分歧，但在美國的重要性上，台灣內部有廣泛的共識，兩黨之間也在競爭誰能更好地處理與與華盛頓之間的關係。

卜睿哲強調，歷屆美國政府都支持台灣，但川普政府在外交和安全領域改善與台北關係的舉措，確實創造了台灣可能被拉入美中戰略競爭的可能性，這是不明智，也是不必要的。台灣政治體系的失靈，使得北京方面的恐嚇、施壓和選擇性拉攏政策更加合理，它瞄准了台灣最嚴重的弱點——公眾對未來缺乏自信、台灣經濟依賴大陸、在國際社會孤立、面對解放軍相當脆弱、美國不可靠等方式，讓選民覺得台灣沒有希望。他說，「溫水煮青蛙」的寓言也許不是北京的本意，但很可能非常適用於台灣。

(中時電子報)