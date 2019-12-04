根據選戰消息人士，在選戰初期民調快速竄升的美國聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris），由於未能在主要州獲得支持，將退出明年總統大選的民主黨初選。

賀錦麗今天在寄給支持者的電郵表示：「我已從各個角度評估此事，最近幾天並已做成我生命中最困難之一的決定。我的總統選戰就是無法獲得持續下去的經濟資源。」

根據要求匿名的若干消息人士，賀錦麗今天下午在與幕僚的視訊會議中，告訴他們她的決定。

55歲的賀錦麗是牙買加和印度移民之女，自詡可以激勵民主黨的年輕支持者和各類進步派人士，同時可以吸引更多溫和派選民。

賀錦麗在6月的民主黨初選辯論表現亮麗，民調支持度竄升至兩位數，但是近幾個月聲勢已遙遙落後民調領先的幾名參選人，募款金額也遠少於這幾位主要參選人。

批評者表示，賀錦麗聲勢滑落的原因，主要是她無法清楚表達她的政策立場，以及抨擊民調領先的參選人前副總統拜登（Joe Biden）而引發反彈。

(中央社)