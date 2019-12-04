另一名會員表示自己只享受一個禮拜的螢幕下殺5000，苦笑問原PO「這樣有沒有安慰到你」 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

好市多會員們在黑色購物節7天內搜刮了大量戰利品，因此即便期限已過，不少人仍在社團討論、分享消費經驗，一名會員抱怨，在黑色購物節前自己買了鵝絨被，才蓋2天就降價760，實在情何以堪，沒想到另一名網友跳出來秀出自己買的螢幕，表示自己只用一個禮拜就降了5000，讓大家笑翻，直說「這才真的大條」。

一名會員在《Costco好市多 商品經驗老實說》抱怨自己買的鵝絨被才蓋兩天，就碰到黑色購物節大特價，大嘆情何以堪，網友紛紛表示：「有這種心態就別逛好市多，只會碰到更多捶心肝的事」、「早買早享受啊」、「換個角度想，你提早溫暖了兩天耶」、「買一件新的，然後拿舊發票+新貨去退」、「蓋過就別退貨了，良心問題」。

沒想到一名劉姓網友直接跳出來，秀出照片，表示自己早買一個禮拜，差了5000，直問原PO「這樣有安慰道你嗎」，原來是原價21999的螢幕，在黑色購物節下殺到16999。其他網友看到大笑，直說：「這個才真的大條」、「幫QQ」、「買新機再用舊發票退吧，錢不好賺...」，該網友則表示：「早就售完了，只好安慰自己早買早享受」。

(中時電子報)