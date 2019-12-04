CTWANT 封面故事》高宇蓁新歡舊愛同郊遊 街邊捏耳煲戀情

高宇蓁不但是本土劇收視保證、廠商爭相邀約的代言人，開創面膜副業也賣得嚇嚇叫。但事業得意的她，對外總說愛情交白卷，令人好奇，女神長得漂亮、身材又好，怎會沒有追求者？經本刊觀察，高宇蓁根本早有護花使者，驚訝的是，她還不只一次帶著新歡Rex與舊愛趙駿亞同桌吃飯、甚至一同出遊，可見兩人的感情在朋友圈中已不是祕密。

十月二十九日晚間六點四十八分，一輛白色保時捷休旅車，開出高宇蓁位於台北市內湖的公司，隱約可見車內坐著一對男女。車子開到松山區一家火鍋店外停車，率先下車的型男駕駛長相俊俏、身材瘦高；坐在副駕駛座的高宇蓁，雖然戴著黑色口罩，仍掩不住女神氣勢。

高宇蓁下車後，和型男推著一台載著寶貝狗兒子Captain的寵物車，與朋友會合便入內用餐。晚間九點十一分，眾人吃飽走出餐廳，聚集在門口拍照，此時高宇蓁卸下防備，脫掉口罩與朋友話家常。

期間，型男很自然地接手了寵物車，一臉慈父模樣替高宇蓁照顧狗狗。幾分鐘後，一行人原地解散，高宇蓁與型男推著狗狗去取車，一路開回位於大直的住處。

高宇蓁和男友Rex很有話聊，還在路上開懷大笑，顯示兩人相當契合。（圖／本刊攝影組）

另一天，十一月二日下午一點左右，同輛白色保時捷休旅車駛出高宇蓁的大直住處，開往附近的寵物美容店。型男獨自下車，將狗狗抱進店裡，安頓好便迅速開車離去，將車子停到附近的車位。

此時，高宇蓁與型男一同下車，穿著短褲的她露出一雙雪白長腿，連膝蓋的皮膚都相當滑嫩，看得出非常用心保養。過馬路時，高宇蓁見到機車騎士的物品不慎掉落，還日行一善伸手幫忙，接著兩人走了一大段路，前往一家火鍋店用餐。

直到下午近三點，吃飽喝足的兩人走出餐廳，看來心情相當愉悅，高宇蓁伸手捏捏型男的耳朵，一邊打情罵俏，一邊散步去取車。

小倆口上車後，先將車子送去汽車美容，再繼續散步助消化；經過寵物店時，兩人還躲在柱子旁偷瞄，跟店內的狗兒子Captain玩捉迷藏，畫面看起來就像在幼稚園教室外偷窺小孩的家長。確認完狗狗的狀況後，兩人順路到便利商店買東西，期間型男一度用手摟了高宇蓁的小蠻腰，接著一起走回住處休息。

傍晚五點四十二分，高宇蓁與型男再度外出，換上外套和拖鞋的她，抓著型男的手，先是走到汽車美容店取車，再到眼鏡行逛了一下，接著便去寵物店接狗兒子，最後一家三口返回住處，直到深夜都沒再現身。

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(中時電子報)