全台今天越晚雨勢越明顯！中央氣象局預報員李孟軒表示，受東北季風影響加上南方雲系北移，上半天時東半部、北部開始出現短暫降雨；下半天起全台各地的雨勢將轉趨明顯；晚上過後北部、東北部有局部大雨或豪雨發生機率，且連雨3天。溫度方面，今晨全台最低溫依舊出現在南投中寮為11.2度。

李孟軒表示，今晨全台最低溫依舊出現在南投中寮為11.2度，各地低溫約14到18度。全台變天轉雨的時間大概落在今天下午開始至傍晚，今晚到周五各地雨最明顯，李孟軒提醒，北部、東北部整天有雨，且要注意會有大雨或豪雨的可能。周四至周五是全台雨量最多的時候，周六時剩北部、東半部還有雨，中南部則為多雲到晴。

李孟軒說，周末時還會有另一股東北季風再增強，冷空氣強度和這一波的類似，接近冷氣團等級，預估最冷時間點落在周六晚間到周日清晨，中部以北低溫約12度、台北約15度，但屬於較乾的冷空氣。

天氣臉書粉專「台灣颱風論壇」PO文提醒，今天開始到星期五，東北風與暖濕水氣將在台灣上空交戰，全台都會下雨，北部、宜蘭雨勢可能偏大，要等到週六，水氣減少才會緩和。

➔周三 (12/4)

北海岸、宜蘭就會率先有陣雨出現，全台將「由北向南」陸續下起陣雨。

➔周四～周五白天 (12/5-12/6)

雨勢最大的時段，北部、宜蘭一帶雨勢預計偏大。

➔周五晚上～週六 (12/6-12/7)

這時候，新一波乾冷空氣即將開始南下，強度接近冷氣團，加上北冕颱風即將死透，水氣漸少。周五入夜後，各地雨勢將「由南向北」陸續緩和，高屏甚至可能周五下午，雨就慢慢停了；北台灣最慢，要等週六早上才會完全緩和。到此，這波降雨結束。

(中時電子報)