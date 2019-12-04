中共建政70周年 天安門大閱兵

北約（NATO）29個成員國領導人周三將在倫敦發佈峰會聯合聲明，坦承中國大陸崛起所帶來的「機會與挑戰」。此外，他們也將通過內部行動計畫，說明要如何因應中國大陸。

綜合CNBC新聞網等外電報導，北約今年成立70周年，也是史上第一次在峰會聲明中點名中方威脅。峰會聲明草稿中指出，中方與日俱增的影響力與對外政策是機會，也是挑戰，成員國必須共同面對。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說，中方軍力日漸強大，擁有能攻擊歐美的飛彈，這意味成員國必須共同因應相關問題。不過他也強調，並不想與北京為敵。

「中國有世界第二大的國防預算，」他說，「最近才展示了許多現代新戰力，其中包括能達歐美的長程飛彈。」然而，他指出，目前還沒打算比照2002設立的北約─俄羅斯理事會（NATO-Russia Council），成立「北約─中國理事會（NATO-China Council）」，以促進雙方對話與合作。

儘管北約70年前成立，是為了因應當時蘇聯的威脅，但如今許多專家和領導人認為，他們眼前該致力因應像中國等新崛起的軍事大國。

(中時電子報)