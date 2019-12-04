美中貿易戰延燒逾一年半，衝擊全球經濟與企業信心。美銀美林預期，兩國有望達成迷你協議，在美國大選年「嘈雜停火」，但由於根本分歧難解，選後美中貿易戰火將再起。

美銀美林全球研究（BofA Merrill Lynch Global Research）3日舉辦2020年市場前瞻簡報會。研究團隊預期，隨著貿易戰緊張緩和，明年春季全球經濟將觸底反彈，衰退風險相對低。

美銀美林預測，明年全球經濟成長率略高於3%，與今年相去不遠；未來兩年，美國國內生產毛額（GDP）平均成長1.7%，擴張趨緩但基本面穩健；明年中國GDP年增率預計從今年的6.1%降至5.6%，「保6」失敗。

美銀美林首席全球經濟學家哈里斯（Ethan Harris）指出，由於美國選舉年將至、經濟成長趨緩、對中國製消費品加徵關稅的政治風險高，中國經濟也因貿易戰受害，兩國達成「迷你協議」將是雙贏局面。

但他表示，美中衝突不只在貿易，更涉及供應鏈、網路安全和地緣政治層面，難以達成終結貿易戰的大規模協議。由於貿易戰風險徘徊不去，全球經濟只會略微回溫。

距離美國15日對更多中國貨品加徵關稅的期限愈來愈近，兩國磋商首階段貿易協議卻欠缺突破性進展，川普上週簽署「香港人權與民主法案」引發北京嚴詞抨擊，並以禁止美艦訪港等手段反制，為美中貿易磋商投下更多變數。

美銀美林認為，美中將達成象徵性協議，中國以採購大宗商品，換取美國無限期延後對更多中國貨品加徵關稅。明年兩國「嘈雜停火」，仍會為操縱匯率、產業不公平競爭等議題爭執不休，貿易戰恐在明年11月美國大選後再度升溫。

哈里斯說：「如果人們認為這是永久停戰，對協議的反應會正面許多。但他們知道這只是選舉年停火，不是階段一、階段二、階段三，大家就相安無事了，而會是階段一、停火，然後選後又走回頭路。」

在全球經濟降溫、貿易戰陰影籠罩下，聯邦準備理事會（Fed）今年3度降息支撐美國經濟。但供應管理協會（ISM）最新數據顯示，美國11月製造業指數降至48.1，不如市場預期；製造業景氣連4個月收縮，且不斷惡化。

美銀美林首席美國經濟學家梅爾（Michelle Meyer）指出，貿易戰透過製造業影響美國經濟，削弱企業信心，好消息是對就業市場影響有限。企業即使態度審慎、未積極徵才，但至少沒有裁員，這是經濟不致衰退的重要指標。

聯準會10月底宣布降息後，主席鮑爾（Jerome Powell）指當前政策立場「適當」，暗示利率可能按兵不動一段時間。美銀美林預期，除非經濟前景出現重大變化，否則聯準會短期內不會再調整利率。

梅爾表示，美國有預防經濟衰退的政治意志和手段，從聯準會今年預防性降息就可看出。如果衰退風險浮現，聯準會很可能再出手降息，白宮處理貿易戰的做法也會轉彎。

(中央社)