高以翔錄製大錄節目《追我吧》猝死，噩耗傳出時震驚演藝圈，讓親友及粉絲都不捨發文悼念，不過大陸名嘴宋祖德卻PO文痛批，怒指高以翔「對社會有什麼貢獻」，更嘲諷他「知名度極低」，立刻引起網友撻伐。

高以翔原先要在事發隔天跟女友求婚。（圖／中時資料照）

宋祖德日前在微博PO文，以「死了一個藝人，媒體狂歡了一個禮拜」為標題，他嘲諷高以翔知名度低，沒有任何獲獎作品，更沒有對社會做出貢獻，如果不是突然猝死，根本就不會有人知道他名字，不懂為何媒體會炒作此話題整整一星期，直指根本扭曲社會價值觀，嚴重誤導青少年，接著更將矛頭指向小S，認為高以翔生前幾乎沒有說過他好話，人死了才假惺惺流眼淚，更連批她三次「虛偽」。

宋祖德發文怒嗆高以翔知名度低。（圖／全娛樂沸點微博）

宋祖德嘲諷小S悼念高以翔太過虛偽。（圖／宋祖德微博）

對此不少網友看了都相當憤怒，紛紛留言怒斥：「這時後才在這裡炒作，裝腔作勢噁心人」、「嘴巴真臭，自有上帝收拾他」、「自己部也是在蹭熱度嗎」，目前這篇PO文也已經遭到刪除。

(中時電子報)