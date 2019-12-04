民進黨帶風向技巧五花八門，以政府預算包養網軍，被藍營立委踢爆的農委會「1450案」即為經典，「卡神」楊蕙如遭起訴，更讓近年各路網軍藏身浮出水面。就在楊帶風向害死外交官案爆發後，駐日代表謝長廷卻一副事不關己態度，讓不少人相當氣憤。對此，台北市議員羅智強就發起網路投票，竟高達數萬網友認為「謝長廷該出來下跪，以示負責！」。

與謝長廷關係匪淺的楊蕙如，操弄網軍帶風向攻擊駐大阪辦事處長蘇啟誠，間接造成蘇輕生，謝長廷在事發後隔天才出面回應，「楊蕙如的事，他都要負責？」其切割精神和冷血態度令人嘆為觀止。

對此，台北市議員羅智強近日在臉書發起網路投票，以「謝長廷說楊蕙如的事情，他都要負責？你認為該不該負責？」並給了該與不該兩個選項。截至發稿時間，有2萬人參與投票。有95%網友一面倒認為，「謝長廷何止該負責，甚至該出來下跪！」，僅5%網友認為，「案件追到卡神就好，莫怪謝長廷」。

楊蕙如網軍案爆發後，以PTT操作模式為例，公關公司必須先握有可在八卦版發文回應帳號，至少需數百個，而公關公司的作法是，在PTT八卦版長時間監看，若發現不利客戶的文章出現，就利用大量人頭帳號，把該篇文章噓到讓一般網友認為此篇文章內容沒有公信力。若是客戶要求高度曝光的文章，在發表後再利用人頭帳號大量推文，讓網友覺得文章具有公信力。

網路操作所費不貲。郭台銘幕僚劉宥彤在政論節目裡就說，「巷仔內的人」告訴他們，一則推爆9萬元，一個晚上推爆10則就要90萬。

(中時電子報)