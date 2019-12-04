「卡神」楊蕙如日前遭北檢查出為綠營網軍，帶風向害死大阪辦事處長蘇啟誠，總統蔡英文昨表示，這件事已進入司法調查階段，她就不能夠在個案上做什麼樣的評論。名嘴鄭師誠則認為，民進黨執政喊沒錢砍軍公教年金，卻把錢花在養網軍上，會形塑非常差的觀感，選情恐急轉直下。

對於楊蕙如被查出來，在網路上帶風向，是否真為民進黨網軍？蔡英文昨表示，這件事情已經進入司法調查階段。「我就不能夠在個案上做什麼樣的評論」。駐日大使謝長廷昨則發文稱楊蕙如的事情他都要負責？「張善政説她也是曾去韓營，按謝黑的邏輯也算是我指示？」據《中評社》報導，鄭師誠認為，網軍事件對韓來說是反攻契機，就看能不能擴大打擊面，喚回民眾討厭民進黨氛圍。

鄭師誠指出，若韓營能把私菸案、網軍事件等綁在一起炒作，民眾會回到討厭民進黨氛圍，「這叫相對剝奪感」。鄭師誠強調，政府執政無力，若還花很多錢製造氛圍推卸責任，民眾的觀感很差。若國民黨這一波能夠成功操作，將可拉抬國民黨選情。

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