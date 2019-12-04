【完整版】暗黑1450高雄組汙衊手法曝光！ 網軍頭楊蕙如每月發薪背後誰養的？2019.12.02《新聞龍捲風》│ 張友驊、詹江村、唐慧琳、陳麗娜、強強滾、林昆鋒

民進黨立委候選人吳怡農日前在造勢場聲淚俱下，痛批已故總統蔣經國當年害自己的父親沒工作，言論直指與他競選的蔣經國之孫蔣萬安，引爆熱議。「村長」桃園市議員詹江村怒嗆吳，憑什麼年紀輕輕選立委，難道年輕人都沒有相對剝奪感嗎？憑什麼上網紅節目秀肌肉，到底何德何能？難道全台灣人都欠他們吳家嗎？

詹江村在《中天新聞》政論節目〈新聞龍捲風〉直言，吳怡農的父親究竟是被蔣經國迫害，還是被「台獨教父」李登輝迫害，這個應該自己好好思考清楚。若無蔣經國，會有今日民進黨嗎？當年開放民進黨成立的，就是蔣經國，他可謂「推倒威權」的總統，其對台灣經濟的貢獻，也是至今無論國民黨、民進黨都一致認同的。

詹江村進一步表示，若吳怡農用這種標準檢驗蔣經國，那要不要順便連自己大伯「乃公」吳乃德一起檢視？吳乃仁至今所有刑事案件與爭議，通通都跟貪瀆有關，如「鐽震案」、「賤賣土地案」。吳乃仁確實對民進黨有功，所以被稱為「乃公」，但你對民進黨有功，就是全台灣人要養你嗎？台苯吳家一人得道雞犬升天，連如今吳怡農這代都佔盡特權出來選立委，簡直把同輩年輕人相對剝奪到不剩。

不僅如此，詹江村更開嗆：「現在吳怡農要出來選立委，然後你看他在選立委的時候，公平嗎？全台灣的年輕人，你沒有被相對剝削感嗎？你看看他何德何能，可以上盡所有這些網紅（節目）！喂那不叫業配那叫什麼東西？還可以在那邊秀肌肉啦，在那邊玩那一些……你以為你真何德何能啊？難道就因為吳乃仁，是因為對民進黨有功，所以我們全台灣人都要養你們嗎？」

(中時電子報)