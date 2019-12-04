冬遊北海岸，看富貴角燈塔，富基魚市嚐海鮮！新北市北海岸以新鮮海產聞名的富基魚市，向來就是海鮮老饕們必來朝聖之處，這裡有在市區超市所看不到的活跳跳生猛海鮮以及在地特色的萬里蟹，民眾來富基暢遊海港風情，還可以挑選活蟹海產料理現吃，享受「尚青」的海味！

富基不只產蟹，魚市內販售的海鮮也應有盡有。（圖取自新北市漁業處官網）

漁業處處長張麗珍表示，富基漁港漁獲豐富多樣，又以捕獲蟹類為多，其中花蟹、三點蟹及石蟳產量豐富，故有「萬里蟹之鄉」美名。此外，富基魚市還有其他豐富多樣的海鮮可選食，譬如花枝、軟絲、龍蝦、明蝦、以及各種新鮮活魚等可供選購品嚐。

為了讓海鮮選購及熟食用餐區分清楚，富基魚市分為AB兩區，A區為生鮮魚產區，B區為代客料理或直接用餐的熟食區，遊客可在生鮮區挑選新鮮的魚貨後，隨即拿到熟食區料理享用，無論蒸、煮、炒、炸樣樣皆宜。而且熟食區的廚房採公開透明進行，顧客可於現場直接觀看所買的魚貨是如何透過廚師巧手成為美味的料理。

富基魚市的生鮮販售區及熟食用餐區分處左右AB兩棟建物。（圖取自新北市漁業處官網）

來富基魚市享用活海鮮美食後，還可到旁邊的富貴角公園走走，順著公園步道除了可以欣賞風景外，還可拜訪到台灣最北端的富貴角燈塔，它是日本人在台灣所建置的第一座燈塔，在此除了可欣賞到獨具特色的海岸風光外，也能感受到燈塔的悠久歷史。

另外還有鄰近的麟山鼻步道、老梅綠石槽及石門洞等天然美景也是順遊好選擇，歡迎民眾闔家來富基，體驗一場生態與美食饗宴，享受北海岸的好風光。

(中時電子報)