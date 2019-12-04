謝長廷臉書發文表示楊蕙如案不關他的事。

張善政回文打臉。

卡神楊蕙如的網軍案鬧得沸沸揚揚，輿論直指駐日代表謝長廷應為此事負責，但謝長廷昨夜在臉書上表示，「楊惠如的事情我都要負責？張善政説她也是曾去韓營，按謝黑的邏輯也算是我指示？」並附上一則張善政表示楊蕙如價碼太高無法接受的新聞，疑似想藉此卸責。

對此，張善政親自到謝長廷的文章下回應表示，該篇報導實際上是斷章取義，並表示當時是節目主持人提到此事，才會做出「價碼無法接受」的回答，而且不僅是因為如此，楊蕙如本身是民進黨陣營的人，爭議很大，當然不會接受她的合作！

張善政的回文引來網友激辯，有許多韓粉也前來為張院長助陣，提醒張善政「一堆網軍來護航了，別理會就是了」、「支持院長，下架貪腐民進黨就對了」、「人在做天在看， 摸摸自己的良心， 楊惠如，是哪位，支持誰的，大家心知肚明」、「無須理會英犬們，他們只會吠，獅子不會理會瘋狗的挑釁的」、「張院長對付這些1450，不需要你出手」、「院長不用跟網軍辯了，有澄清就好，你回答的越理所當然，他們只想著截圖領薪水」、「尤其不必上駟對下駟跟網民辯，他們不會認真與你辯的，單純想耗你，務必三思」。

(中時電子報)