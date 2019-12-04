台北市長柯文哲（中）4日一早與7位民眾黨不分區女性立委拍攝宣傳短片。（張鎧乙攝）

台灣民眾黨主席柯文哲。（張穎齊攝）

「卡神」楊蕙如涉嫌養網軍，在去年颱風襲日時攻擊大阪辦事處，致外交官蘇啟誠輕生遭起訴，民進黨緊急切割，駐日代表謝長廷也撇清說「難道楊蕙如的事我要負責？」台灣民眾黨主席柯文哲4日受訪酸說，民進黨說跟他們無關，包括以前葛特曼事件時，他叫民進黨交戰犯，卻也說吳祥輝跟他們無關，遇到這種大家都切割，沒人要承認。

柯文哲說，謝長廷講的是對的，因為謝到日本後，跟台灣來往不多，但民進黨說跟他們無關，以前葛特曼事件，他叫民進黨交戰犯，卻也說吳祥輝跟他們無關，現在也說卡神跟他們無關。

臉書粉絲團「麥克風的市場求生手冊」在臉書上爆料，蔡英文表姊林美珠的兒子吳孝銓被報是網軍首領。柯文哲說，反正差不多，常常媒體報的，幾分證據講多少話，遇到這種事，大家都會切割，像他說葛特曼是誰搞得，到現在沒人要承認。

爆料人還說，網軍的起手式是抹人是柯粉？柯說，去年市長選舉，有次姚文智用柯粉出來哭哭啼啼，說以前的柯粉對現在的柯文哲很失望，後來被起底，還不是一樣？常常這樣，SOP久了後，大家有按照SOP做事，也不會無奈，選舉再30幾天，大家再忍耐一下，之後台灣會比較安靜。

對於抓到卡神，柯3日上節目說「天理昭彰、逮個正著」，柯說，沒有啦，他沒想到，其實他那次純粹是1隻小狗要募款，現在一大堆流浪狗要募款，他還出1000元，沒想到逮出這隻政治蟑螂，天理昭彰。

針對台灣基進黨指柯文哲的輔選愛將、悠遊卡公司董事長特助邱昱凱是幫柯帶網路風向的網軍頭子，柯說，台灣基進黨也是一種…之後時間慢慢久了都會上檯面，有時在網路上寫文章的都有，用錢大規模收購網路。

柯文哲說，他每次說自己其實有政黨，募款不會拚命搜刮錢，堅持要讓每筆錢進來要有帳目，有監督下來使用錢會比較…常有政治人物收幾千萬、幾百萬政治獻金，要是正正當當收錢就正正當當用，要是不敢讓大家知道錢怎來，大家就不知道用去哪。

(中時 )