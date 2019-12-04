台北市長柯文哲（中）4日一早與7位民眾黨不分區女性立委拍攝宣傳短片，開拍前由髮型師整理一下頭髮。（張鎧乙攝）

台北市長柯文哲（左）4日一早與7位民眾黨不分區女性立委拍攝宣傳短片。（張鎧乙攝）

台北市長柯文哲和民眾黨不分區女性立委提名人拍宣傳照。（張穎齊攝）

鴻海創辦人郭台銘稱，若一直想著台灣民眾黨主席柯文哲講的話會睡不著，柯文哲4日受訪說，還好啦，郭是大老闆沒問題，並坦言，10件事有5件想法一樣就合作，有5件不太一樣就各做各的，何必搞到10件事都不能合作，這樣就不好。

媒體詢問，現在和郭是「兄弟爬山、各自努力」？柯說，重點是兄弟就好，老郭是大老闆，有時他倆彼此佩服對方，這樣就好啦、有善意；10件事有5件想法一樣就合作，有5件不太一樣就各自做各的，那不是很好嗎？何必說搞到10件事都不能合作，這樣就不好。

柯文哲說，至少沒有嚴重衝突，還是有基本價值「認真工作、清廉、追求效率、比較用科學方法思考」，他們很多基本價值相同，雖然政治主張跟各自過去的交友圈不一樣，那也沒辦法，慢慢他覺得這樣，這是對於新的政治理念。

此外，柯今日一早7時到社子島和民眾黨不分區女性立委提名人拍宣傳照，柯文哲說，反正人家叫他來拍片就來拍片，選舉要到了，不能免俗啊，該拍的片子要拍。

(中時 )